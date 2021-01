8. Sınıf İngilizce 5. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

Arkadaşlarımıza öneri ve teklif sunarken birçok farklı kalıpta soru sorabiliriz. En sık kullanılan kalıpların başında ''Do you want'' ve ''Would you like'' gelir. ''Shall we'' ve ''How About'' kelimeleriyle de arkadaşlarımızı bir yere davet edebilir ve onlara öneri sunabiliriz.

5.Ünite Friendship (Arkadaşlık)

1- Yeni Arkadaşlar / New Friends

Yeni biriyle tanıştığımızda kullanacağımız birçok cümle ve soracağımız birçok soru olur. Bu cümlelerin ve soruların İngilizce karşılıkları şu şekildedir.

-Nice to meet you. - Tanıştığıma memnun oldum.

- What is your name? - İsmin nedir?

- What is your job? - İşin nedir?

- Are you student? - Öğrenci misin?

- Where are you from? - Nerelisin?

Not: Arkadaşlar arasında ''Görüşmek Üzere'' - ''Kendine İyi Bak'' gibi kullanılan birçok kalıp cümle vardır. Bu cümlelerin İngilizce karşılıkları şu şekildedir.

Görüşmek üzere - Toodle

İyi çalışmalar - Have a nice working day

Sonra görüşürüz - See you later

İyi günler - Have a good day

Kendine iyi bak - Take care of yourself ya da Keep it locked

Doğum günün kutlu olsun arkadaşım - Happy birthday mu friend

Bol şans - Good luck

İyi geceler - Good night

Günaydın - Good morning

Geçmiş olsun - Get well soon ya da That's thoug.

Dikkatli ol - Be carefull

2- Arkadaşlık Diyalogları:

1.A - Can you help me? - Bana yardım edebilir misin?

Of course - Elbette.

1.B - I wish you success in the exam.- Sınavda başarılar diliyorum.

Thank you. - Teşekkür ederim.

1.C - Thank you for help me.- Bana yardım ettiğin için teşekkür ederim.

Not of a bit of bit - Bir şey değil.

Not -1- İngilizcede ''you are welcome'' kalıbı da ''bir şey değil'' demektir. Birine hoş geldin demek istediğimizde ise sadece ''welcome'' kelimesini kullanırız.

Not -2- ''Not important'' - ''Önemli değil'' demektir. Bu kelime de ''bir şey değil'' anlamına gelir ve sıklıkla kullanılır.

1.D. - Glad to see you again. - Seni tekrar gördüğüme sevindim.

Me too. - Ben de öyle.

3- Arkadaşlık Türleri ve Örnek Cümleler:

1.A - Mektup Arkadaşı - Pen Friend ya da Pen Pal

- My pen pal hasn't sent letters for a long time.

Mektup arkadaşım uzun zamandan beri mektup göndermiyor.

1.B - Sıra Arkadaşı - Desk Mate

- My desk mate did not come to school today because she was sick.

Sıra arkadaşım hasta olduğu için bugün okula gelmedi.

1.C - Takım Arkadaşı - Team Mate

- My team mate scored 3 goals in this match.

Bu maçta takım arkadaşım 3 gol attı.

1.D - Çocukluk Arkadaşı - Chilhood Friend

- We met with my childhood friends years later.

Çocukluk arkadaşlarımla yıllar sonra buluştuk.

1.E - En İyi Arkadaş - My Best Friend

- My best friends Ayça and Serpil.

- Benim en iyi arkadaşlarım Ayça ve Serpil.

1.F - Kız Arkadaş - Girl Friend

- Hakan introduced his girlfriend to his family.

Hakan kız arkadaşını ailesiyle tanıştırdı.