8. Sınıf İngilizce 4. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

8. sınıf 4. Ünite konu anlatımında önce gelecek zaman yapılarına kısa bir şekilde göz atılması önemlidir. Bu yapıların kullanılmasında gelecek ile ilgili tahminler kurarken kullanılan bazı kalıplar bulunur. Sonrasında ise telefon görüşmelerinde sıkça kullanılan could, may, can gibi ifadeler kullanılır. Bu konu başlığında telefonda kullanılan bazı kalıplarda bulunur. Öğrenciler bu başlıklarla ile 4. Ünite konusu hakkında tüm bilgilere sahip olacaktır.

İngilizce Gelecek Zaman Yapıları Hatırlatmaları

Gelecek zaman cümleleri ile birlikte kullanılan I guess, I suppose, I think gibi ifadeler bulunur. Öncelikle gelecek zamanda cümle yapılarının nasıl olduğunun öğrenilmesi gereklidir. Gelecek zamanda olumlu cümleler kurarken şu kalıp kullanılır:

Özne+ yardımcı fiil (will)+ fiil+ nesne

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiil will not( won’t) şeklinde kullanılır. Başka bir değişiklik yoktur. Soru cümlelerinde will yardımcı fiili cümlenin başına getirilir. Gelecek zamanda cümle kalıpları bu şekildedir. Bu kalıplarda olasılıklar ve tahminler hakkında konuşulurken “ I think,( sanırım, bence) I guess ( sanırım, tahminimce), I suppose ( sanırım, galiba), I believe ( inanıyorum), I am sure( eminim), özne+ will+ probably ( muhtemelen) şeklinde kalıplar kullanılır.

Örnekler:

* I think it will snow ( bence kar yağacak) bu kalıplar can cümlelerinin başında kullanılabildiği gibi gelecek zamanlı cümlelerinde başında kullanılabilir.

* I guess I will wake up early today ( sanırım bugün erken uyanacağım) Bu kalıp I thınk ile aynı şekilde kullanılır. Sadece tahmin anlamı biraz daha ağır basar. Ne olacağını tam olarak bilinmediğinde bu kalıp tercih edilir.

* I suppose She will not pass the exam ( sanırım sınavı geçemeyecek) çok sık tercih edilmese de bu kalıp gelecek zaman kalıpları içerisinde geçer.

* I believe he will learn turkish ( Türkçe öğrenebileceğime inanıyorum) Bu kalıp can yapıları ile de kullanılabilir.

* I am sure you will not do this in time ( Eminim bunu zamanında yapamayacaksın)

* I will probably forget their numbers ( Muhtemelen numaralarını unutacağım) Bu kalıp yardımcı fiil ile esas kalıp arasında kullanılır.

8.Sınıf 4. Ünite Konu Anlatımı

Telefon görüşmelerinde farklı durumlar için farklı kalıplar öne çıkabilir. Öncelikle kendiniz telefon ile birini aradığınızda;

- Hello, this is Ali calling for Ahmet ( Merhaba, ben Ali, Ahmet’i arıyorum.) diyebilirsiniz.

Karşınızdaki birine cevap verirken ise;

- May I ask who is calling? ( Kimin aradığını öğrenebilir miyim?) şeklinde soru sorarak telefondaki kişiyi öğrenebilirsiniz.

Bazı durumlarda karşınızdaki kişinin ne dediğini tam anlayamamış olabilirsiniz. Bu durumlarda;

- I am sorry. Could you please repat that ( üzgünüm, tekrar edebilir misiniz?) şeklinde muhatabınızdan cümlesini tekrarlamasını isteyebilirsiniz.

Arayan kişiyi başka bir hatta aktarıyor iseniz;

- Can you hold on a moment, please? ( bir dakika bekleyebilir misiniz? Lütfen) şeklinde cümleler kurulabilir.

Telefonu kapatırken;

- Thanks for calling. Have a nice day ( aradığın için teşekkürler iyi günler) şeklinde ifadelerle görüşmelerinizi sonlandırabilrisiniz.