8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

İngilizcede Friendly kelimesi aynı zamanda cana yakın, arkadaş canlısı kişileri tanımlamak için de kullanılır. Biriyle yakın arkadaş olduğumuzu belirtmek içinse ''Close Friend'' kelimesini kullanabiliriz.

2.Ünite Friendship (Arkadaşlık)

1 - Arkadaşlık ile İlgili Kelimeler ve Örnek Cümleler:

Erkek Arkadaş - Boy Friend ya da Hubbie

Kız arkadaş - Girl friend ya da Lady friend

Gerçek arkadaş - True friend ya da Real friend

Dost - Buddy

Not: İngilizcede ''Friend'' kelimesi hem arkadaş hem de dost anlamında kullanılır. Buddy kelimesinin kullanımı ise Friend kadar yaygın değildir.

Aile Dostu - Family Friend

Sınıf Arkadaşı - Class Mate

Sıra Arkadaşı - Desk Mate

Yol Arkadaşı - Fellow Thraveller

Ranza Arkadaşı - Bunkmate ya da Bunkie

Askerlik Arkadaşı - Army Friend ya da Military Friend

Yurt Arkadaşı - Dormitory mate

Okul Arkadaşı - School mate

Kamp Arkadaşı - Camp mate

Ev / Oda Arkadaşı - Room mate

Oyun Arkadaşı - Play mate ya da Pay fellow

Sırdaş - Repısitory ya da Confidant

Not: ''Confidant'' kelimesi ''Confident'' şeklinde de yazılabilir. Kelimenin her iki şekli de doğrudur.

Örnek Cümleler:

1.A.- People should be very careful when choosing their friends.

İnsanlar arkadaşlarını seçerken çok dikkatli olmalıdır.

1.B.- I will not forget my military friends in my life.

Asker arkadaşlarımı hayatım boyunca unutmayacağım.

1.C. My fellow thraveller names are Volkan and Halil.

Yol arkadaşlarımın adı Volkan ve Halil.

1.D.- I will leave home because we often fight with my roommate.

Ev arkadaşımla sık sık kavga ettiğimiz için evden ayrılacağım.

1.E - Hakan introduced us to his new girlfriend, Ebru.

Hakan bizi yeni kız arkadaşı Ebru ile tanıştırdı.

1.F - Years later, we ran into my old school friend Samet.

Yıllar sonra eski okul arkadaşım Samet ile karşılaştık.

1.G - Buket invited all her classmates to her birthday party.

Buket, doğum günü partisine tüm sınıf arkadaşlarını davet etti.

1.H. - Our family friend İsmet and her family will come to dinner tomorrow night.

Aile dostumuz İsmet bey ve ailesi yarın akşam bize yemeğe gelecekler.

1.I- One can be friendly with everyone, but cannot be confident with everyone.

İnsan herkesle arkadaş olabilir ama herkesle sırdaş olamaz.

2- Arkadaşların Özellikleri ve İngilizce Karşılıkları

1.A. - Arkadaşların Olumlu Özellikleri

Dürüst - Fair ya da Honest

Sevecen / Cana yakın - Merciful ya da Kindly

Cömert - Generouse ya da Profuse

Fedakar - Self sacrificing

Yardımsever - Helpful ya da Lavisher

Samimi / İçten - Warm ya da Frank

1.B. - Arkadaşların Olumsuz Özellikleri

Karamsar - Worrymart ya da Pessimist

Yalancı - Liar

Çıkarcı - Self Seeker

Bencil - Selfish ya da Egoist

Örnek Cümleler:

1.A.- I didn't know Arda was so selfish.

Arda'nın bu kadar bencil olduğunu bilmiyordum.

1.B.- Nihan is an honest and devoted friend.

Nihan hem dürüst hem de çok fedakar bir arkadaş.

1.C.- You shouldn't be friends with liar people.

Yalancı insanlarla arkadaş olmamalısın.