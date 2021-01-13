8. Sınıf İngilizce 2. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı
''Friend'' - ''Comrade'' ve ''İntimate'' kelimeleri, arkadaş anlamına gelir. En iyi arkadaşımızı anlatırken ''My best friend'' kelimesini kullanabiliriz. Friend kelimesinden türetilmiş diğer kelimeler ise şu şekildedir. Friendship - Arkadaşlık / Friendly - Arkadaşça / Friendless - Arkadaşsz. 8. sınıfta okuyan öğrenciler için 2. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konusunu örnek kelimelerle anlattık.
İngilizcede Friendly kelimesi aynı zamanda cana yakın, arkadaş canlısı kişileri tanımlamak için de kullanılır. Biriyle yakın arkadaş olduğumuzu belirtmek içinse ''Close Friend'' kelimesini kullanabiliriz.
2.Ünite Friendship (Arkadaşlık)
1 - Arkadaşlık ile İlgili Kelimeler ve Örnek Cümleler:
Erkek Arkadaş - Boy Friend ya da Hubbie
Kız arkadaş - Girl friend ya da Lady friend
Gerçek arkadaş - True friend ya da Real friend
Dost - Buddy
Not: İngilizcede ''Friend'' kelimesi hem arkadaş hem de dost anlamında kullanılır. Buddy kelimesinin kullanımı ise Friend kadar yaygın değildir.
Aile Dostu - Family Friend
Sınıf Arkadaşı - Class Mate
Sıra Arkadaşı - Desk Mate
Yol Arkadaşı - Fellow Thraveller
Ranza Arkadaşı - Bunkmate ya da Bunkie
Askerlik Arkadaşı - Army Friend ya da Military Friend
Yurt Arkadaşı - Dormitory mate
Okul Arkadaşı - School mate
Kamp Arkadaşı - Camp mate
Ev / Oda Arkadaşı - Room mate
Oyun Arkadaşı - Play mate ya da Pay fellow
Sırdaş - Repısitory ya da Confidant
Not: ''Confidant'' kelimesi ''Confident'' şeklinde de yazılabilir. Kelimenin her iki şekli de doğrudur.
Örnek Cümleler:
1.A.- People should be very careful when choosing their friends.
İnsanlar arkadaşlarını seçerken çok dikkatli olmalıdır.
1.B.- I will not forget my military friends in my life.
Asker arkadaşlarımı hayatım boyunca unutmayacağım.
1.C. My fellow thraveller names are Volkan and Halil.
Yol arkadaşlarımın adı Volkan ve Halil.
1.D.- I will leave home because we often fight with my roommate.
Ev arkadaşımla sık sık kavga ettiğimiz için evden ayrılacağım.
1.E - Hakan introduced us to his new girlfriend, Ebru.
Hakan bizi yeni kız arkadaşı Ebru ile tanıştırdı.
1.F - Years later, we ran into my old school friend Samet.
Yıllar sonra eski okul arkadaşım Samet ile karşılaştık.
1.G - Buket invited all her classmates to her birthday party.
Buket, doğum günü partisine tüm sınıf arkadaşlarını davet etti.
1.H. - Our family friend İsmet and her family will come to dinner tomorrow night.
Aile dostumuz İsmet bey ve ailesi yarın akşam bize yemeğe gelecekler.
1.I- One can be friendly with everyone, but cannot be confident with everyone.
İnsan herkesle arkadaş olabilir ama herkesle sırdaş olamaz.
2- Arkadaşların Özellikleri ve İngilizce Karşılıkları
1.A. - Arkadaşların Olumlu Özellikleri
Dürüst - Fair ya da Honest
Sevecen / Cana yakın - Merciful ya da Kindly
Cömert - Generouse ya da Profuse
Fedakar - Self sacrificing
Yardımsever - Helpful ya da Lavisher
Samimi / İçten - Warm ya da Frank
1.B. - Arkadaşların Olumsuz Özellikleri
Karamsar - Worrymart ya da Pessimist
Yalancı - Liar
Çıkarcı - Self Seeker
Bencil - Selfish ya da Egoist
Örnek Cümleler:
1.A.- I didn't know Arda was so selfish.
Arda'nın bu kadar bencil olduğunu bilmiyordum.
1.B.- Nihan is an honest and devoted friend.
Nihan hem dürüst hem de çok fedakar bir arkadaş.
1.C.- You shouldn't be friends with liar people.
Yalancı insanlarla arkadaş olmamalısın.
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