8. Sınıf İngilizce 10. Ünite Friendship (Arkadaşlık) konu anlatımı

Friendship konusunda yani arkadaşlık konusunda genellikle daha yakın ilişkiler kurulması adına birine bir öneride bulunmak, bir teklifte bulunmak ya da bir davette bulunmak söz konusudur. Friendship konusunda “Would Like” kalıbı, “Can I” kalıbı ve “May I” kalıbı gibi çeşitli kalıplar kullanılır.

Would Like Kalıbı Nedir?

Would like kalıbının anlamı “ister misin” demektir. Birinin bir nesneyi, bir fiili isteyip istemediğini sormak için “would like” kalıbı kullanılmaktadır.

Would Like Kalıbı Nasıl Kullanılır?

Birine bir nesneyi isteyip istemediği sorulacakken kullanılan cümle ile bir eylemi isteyip istemediğinde sorulacak cümle farklı yapıdadır. Would like kalıbı kullanarak teklifler yapılır. Bu kalıbın kullanımında yapılan tekliflerde dikkat edilecek olan iki husus vardır.

Teklif edilen bir nesne, bir şey veya bir eylemdir. Eğer teklif edilen bir eylem ise wolud like kalıbının ardından hemen bir fiil gelmelidir. Kullanılacak olan fiilin mastar hali ile gelmesi gerektiğinden önünde “to” kullanılmalıdır. Eğer teklif edilen şey bir eylem değil ise “to” da kullanılmamaktadır.

Örneğin;

Would yo like banana? Bir muz ister misin?

Would you like to eat an banana? Bir muz yemek ister misin?

Can I ve May I Kalıbı Nasıl Kullanılır?

“Can I” kalıbı “yapabilir miyim” anlamına gelmektedir. “Size yardım edebilir miyim?” sorusunu İngilizce olarak sormak isterseniz bunu “Can I” kalıbını kullanarak yapmalısınız. Can I help you? İngilizcede Size yardım edebilir miyim anlamına gelmektedir.

“May I” kalıbı da aynı şekilde “yapabilir miyim” anlamına gelen bir kalıptır. Aslında “…e bilir miyim?” anlamına gelir. May I take your book? Kitabınızı alabilir miyim?

Do You Want (To) …..?

Do you want to kalıbı ise “… -mek ister misin?” şeklinde anlam ifade eder. Eğer bu ifadeden sonra bir eylem kullanılacak ise ifadenin ardından “to” getirilmektedir. İsim kullanıldığında ise “to” kullanılmaz.

Do you want to get a drink? Bir içecek almak ister misin?

Do you want some cookie? Biraz kurabiye ister misin?

How About …..? What About ….?

“How about ve What about” kalıpları “… -meye ne dersin?” anlamını karşılar. Bu cümleler bir kişiye herhangi bir öneride bulunabilmek için kullanılır.

How about coming to my birthday party? Doğum günü partime gelmeye ne dersin?

What about playing voleyball? Voleybol oynamaya ne dersin?

Shall We …..?

Öneride bulunmak için kullanılan cümle kalıplarından biri de “shall we” kalıbıdır. Shal we kalıbı “….. yapalım mı?” gibi bir nalam işfade eder.

Shall we have breakfast outside tomorrow? Yarın dışarıda kahvaltı yapalım mı?

Shall we make cake today? Bugün kek yapalım mı?

Why Don’t We ….?

“Why dont we” kalıbı “niçin yapmıyoruz” sorusunu içeren bir kalıptır. Biröneri sunma biçimi olarak kullanılır.

Why don't we study hard? Niçin sıkı ders çalışmıyoruz?

Why don't we go to the movies tomorrow? Niçin yarın sinemaya gitmiyoruz?

Let’s …?

Bu kalıp “hadi yapalım” anlamını taşımaktadır. “Let’s” kalıbı kullanıldığında hemen ardından fiil kullanılmaktadır ve İngilizce ’de bir öneride bulunabilmek için kullanılır.

Let's now let the party begin. Hadi artık parti başlasın.