8. Sınıf Fen Bilimleri Kimyasal Tepkimeler konu anlatımı

Kimyasal değişim üzerinden maddelerin hem yapısı hem de görüntüsü değişmektedir. Bu doğrultuda yepyeni ve bambaşka bir madde oluşumu gerçekleşir. Yani önceki madde ile hiçbir ilgisi olmadan kimyasal değişim üzerinden başka bir madde ortaya çıkar.

Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal tepkimeler ile beraber maddeler tamamen büyük bir değişim göstermektedir. Şimdi kimyasal değişimin ne olduğunu öncelikle öğrenelim.

Kimyasal değişim: Maddenin taneciklerinde tamamen değişim yaratan ve bunun neticesinde bambaşka bir madde yaratan tepkimeye kimyasal değişim denmektedir. Bu doğrultuda maddenin renk, koku ve tat gibi birçok unsuru değişkenlik gösterir.

Kimyasal tepkime: Farklı maddelerin bir araya gelerek değişik bir madde oluşturmasına kimyasal tepkime denmektedir. Buna diğer bir deyişle kimyasal değişim üzerinden maddenin tamamen farklı bir hale gelmesi şeklinde de ifade etmek mümkün.

Not: Kimyasal tepkime neticesinde maddeler arasındaki tanecikler üzerinden bağlar tamamen kopar. Ve bu doğrultuda tamamen yepyeni bir madde oluşur.

Kimyasal tepkimeler genel olarak denklem üzerinden gösterilmektedir. Bu doğrultuda kimyasal bağları tamamen kopan ve bir araya gelen maddelere tepkimeye girenler, tepkime neticesinde meydana gelen yeni maddeye ise ürünler ismi verilmektedir. Bu doğrultuda tepkimeye giren ürünler arasına, ‘+’ işareti konur. Daha sonra tepkimeye girenler ile beraber ürünler arasında ise ok işareti yerleştirilir. Böylece çıkan sonuç anlaşılmış olur.

Örnek:

Hidrojen gazı (H2) + Oksijen gazı (O2) - - - - - - - - - - - - > Su (H2O)

Girenler Ürünler

Burada hidrojen ve oksijen moleküllerinde bulunan kovalent bağlar birbirinden kopar. Yani diğer bir deyişle kırılır anlamına gelmektedir. Daha sonra hidrojen ve oksijen molekülleri arasında yeni bir bağ oluşumu gerçekleşir. Ve bu doğrultuda Hidrojen gazı ile oksijen gazının birleşimi sonucunda, yepyeni bir madde olarak su meydana gelir.

Not: Hidrojen gazı yanıcı ve oksijen gazı ise yakıcıdır. Ancak yukarıda görüldüğü gibi İkisi kimyasal tepkimeye girdiği zaman, söndürücü bir etkiye sahip su ortaya çıkar.

Kimyasal Değişimin Varlığı Nasıl Anlaşılır?

Herhangi bir olay neticesinde eğer kimyasal değişim gerçekleşiyor ise bu durumun varlığı belli başlı bazı unsurlar ele alınarak anlaşılabilmektedir.

- Isı çıkışı gerçekleşir.

- Renk değişimi olur.

- Çökelme yaşanır.

- Gaz çıkışı gibi belirtiler meydana gelir.

Aynı zamanda ısı açığa çıkması yanma tepkimesinin de meydana geldiğini göstermektedir. Mesela odunun yanması ya da doğalgazın yanması gibi olaylar neticesinde ısı açığa çıkışı gerçekleşir.

Kimyasal Tepkimelerde Kütle Korunur mu?

Kimyasal tepkime yani kimyasal değişim yaşandığı zaman maddenin birçok farklı özelliği değişir. Üstelik tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini tamamen kaybederek yepyeni bir madde oluşumu gerçekleştirir. Tepkimeye girenlerin arasındaki kimyasal bağlar tamamen kopar ve neticesinde yepyeni bağ oluşumu ile yeni ürün ortaya çıkar. Ancak yeni bir tepkime neticesinde atom türü yok olmaz. Diğer bir değişle tepkimeye girenlerin atom ve türü ile beraber ortaya çıkan ürünün atom ve türü eşittir. Üstelik elektron sayıları da herhangi bir değişiklik yaratmaz. Bu sebepten dolayı tepkimeye girenler ile ortaya çıkan ürünlerin toplam kütleleri birbirine eşittir. Buna ise yaşanan kimyasal tepkimelerde kütlenin korunumu ismi verilir.

Görüldüğü üzere kimyasal değişim ya da kimyasal tepkime gerçekleştiği zaman, değişmeyen tek şey kütledir. Yani maddenin kütlesi herhangi bir şekilde değişmez ancak diğer tüm unsurlar değişkenlik gösterir.