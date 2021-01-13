8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Zekat Ve Sadaka konu anlatımı

Zekat ile sadaka arasındaki fark sadakanın farz olmamasıdır. Sadaka, her zaman uygun görülen miktarda verilebilir. Kuran'ı Kerim'de müminlerin yardımlaşmaları gerektiğine dair birçok ayet bulunmaktadır. Bir kişinin borcunu kapatarak, karnını doyurarak ve yolda kalmış birine yardım edere. zekat verilebilir. ''Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir'' hadisi de zekat ve yardımlaşmanın önemi vurgulayan en önemli hadislerden biridir.

Zekat ve Sadaka

1.- Zekat ve Sadaka Vermenin Faydaları:

Zekat ve sadaka, yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara ve ihtiyaç sahiplerine verir. Zekat veren insanlar, en büyük günahlardan biri olan cimrilikten kurtulur. Mal hırsına kapılmayan müminler, dünya için değil ahiret için ibadet eder. Sadaka ise kaza ve belayı önler ve insanın vicdanen rahatlamasını sağlar. Başkaları için fedakarlık yapmak, insanların maneviyatını arttırır.

Kuran'ı Kerim'de namazla birlikte en çok bahsedilen ibadetlerden biri zekattır. Ancak malımızın zekatını vererek haramdan uzak durabilir ve Allah'ın sevdiği kullardan biri olabiliriz.

2- Zekat ve Sadaka ile İlgili Ayetler:

1.A. - Bakara Suresi - 219. Ayet

Arapça Okunuşu:

Yes'eluneke anil hamri vel meysir, kul fihima ismun kebirun ve menafiu lin nasi, ve ismuhuma ekberu min nef'ihima ve yes'eluneke maza yunfikun kulil afve, kezalike yubeyyinullahu lekumul ayati leallekum tetefekkerun.

Türkçe Meali -

Sana kumar ve alkol ile ilgili sorular soruyorlar: De ki her ikisinde de çok büyük günah ve insanlar için birtakım yararlar vardır. Ancak ikisinin de günahı çok daha fazladır. Sana sadaka olarak ne kadar vereceklerini / mallarından ne kadar infak edeceklerini soruyorlar: De ki: İhtiyaçtan fazlasını. Düşünün diye Allah, ayetlerini size böyle açıklıyor.

Bakara Suresi'nin 219. ayetinde kumarın büyük bir günah olduğu ifade edilir. Çünkü Müslümanlar için emek sarf ederek kazanılmış olan para, helaldir. Ve ancak helal para zekat ve sadaka olarak verilebilir. İnfak etmek, insanın içinden gelerek kendi parasından ve malından harcaması, insanlara yardım etmesi demektir. Ayette de bir müminin ihtiyacından fazlasını, kendisinden daha müşkül durumda olan insanlara bağışlaması gerektiği bildiriliyor.

1.B. - Muhammed Suresi 38. Ayet

Arapça Okunuşu -

Ha entum haulai tud'avne li tunfiku fi sebilillah, fe minkum men yebhal, ve men yebhal fe innema yebhalu an nefsih, vallahul ganiyyu ve entumul fukarau, ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrekum summe la yekunu emsalekum.

Türkçe Meali -

Siz, Allah yolunda infak etmeye / zekat vermeye çağrılıyorsunuz. Fakat bir kısmınız cimrilik ediyor. Her kim cimrilik ederse kendisine / kendi nefsine cimrilik eder. Zengin olan Allah'tır, siz ise yoksulsunuz. Ayetlerimizden yüz çevirirseniz sizin yerinize başka bir kavim getiririz. Yerinize getireceğimiz topluluk, sizin gibi cimrilik yapmaz.

Dinimizce cimrilik, en büyük günahlardan biridir Çünkü bizim inancımıza göre yerdeki ve gökteki her şeyin sahibi Allah'tır. Müslümanlar, zekat ve sadaka vererek cimrilik günahından sakınmalıdır. Allah'ın sıfatlarından biri olan Gani, karşılık beklemeden, bol bol rızk veren demektir. Mümin kullar dünyadaki her şeyin gelip geçici olduğunu bilir. Bu nedenle, imkanları dahilinde ihtiyaç sahiplerine zekat ve sadaka verir. Zekat vermek, en büyük sevaplardan biri olduğu gibi yardımlaşmanın da bir gerekliliğidir. Toplumdaki birlik beraberlik duygusunun gelişmesini sağlar. .