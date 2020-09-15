8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Zekat Ve Sadaka konu anlatımı

İslam dininin paylaşma ve yardımlaşma durumlarına oldukça fazla önem vermektedir. Bu konuda birçok dini emir ve yasakları bulunan İslam dini Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin hayatında bu konu ile ilgili birçok örnek verilmiştir. Böylece insan cimrilikten ve bencillikten kurtarılarak paylaşmanın verdiği mutluluğa erişir. İhtiyaçlar maddi ve manevi olarak başkalarının yardımlarıyla karşılanması insanlık için en doğal durumlardandır.

Zekat Ve Sadaka Konu Anlatımı

Kur'an-ı Kerim ‘takva sahipleri sorumluluklarının bilincinde olanlar bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar. (İnfak ederler) öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.’ Ali İmran Suresi'nin 134 ayetinin de Allahu Teala böyle buyurmuştur. Aynı zamanda Peygamber Efendimizde zekat ve sadaka konusunda birçok hadis bildirmiştir. ‘Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur.’ diyerek zekat ve sadakanın önemini bildirmiştir.

Zekat Nedir?

Zekat sözlük anlamı ile temizlenme çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini için ifadesi ise zengin sayılabilecek Müslümanların yılda bir kez mallarının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermeleri anlamına gelir. Zekat ibadeti her Müslüman için farz olan bir ibadet değildir. Yalnızca maddi imkanı bulunan kişiler fakirlere ve yoksullara zekat vererek onların da daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayabilir.

Zekat Vermekle Yükümlü Olan Kişiler Kimlerdir?

- Akıllı olmak

- Ergenlik çağına gelmek

- Müslüman olmak

- Nisap miktarı mala sahip olmak

- Malını dilediği gibi kullanma imkânına sahip olmak

Nelerden Hangi Miktarda Zekat Verilir?

- Altın gümüş nakit para ve Menkul Değerler Ticaret malları üzerinden 1/40 oranında zekat verilir.

- Koyun keçi 40'tan 120'ye kadar bir koyun 121 den 200 e kadar 2 koyun verilir.

- Sığır ve manda 1/30 oranındadır. 30'dan 40'a kadar 2 yaşında buzağı 41’den 59’a kadar bir tane 3 yaşında buzağı verilir.

- Deve her 5 deve için bir koyun ya da bir keçi verilir.

- Toprak Ürünleri; toprak ürünün sulama gübreleme gibi masraf varsa 1/20 oranında verilir. Üründe masraf yoksa 1/10 oranında verilir.

- Madenler; Madenlerden verilecek zekat oranı ise 1/5 oranındadır.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekat yoksul, düşkün, miskin, zekat toplayan memurlar, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlar yani Müslüman olmadığı halde İslam'a yaklaştırmak isteyen kimseler, köleler, borçlular, Allah yolunda olanlar ve yolda kalanlar zekat alabilecek kişilerdir.

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekat; anne, baba, dede, nine, torun, kendi, çocukları ve eşler birbirlerine zekat veremez.

Sadaka Nedir?

Sadaka yalnızca maddi yardım anlamına gelmez. Sadaka doğru söylemek, verdiği sözde durmak anlamına gelir. Allah'ın sevgisini ve Rahmetini kazanmak için yapılan her türlü hayırlı işin tamamı sadaka olarak nitelendirilmektedir.

Zekat ve Sadakanın Faydaları Nelerdir?

Zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal olarak birçok faydası bulunmaktadır.

- Bireysel faydası kişi bencillikten ve cimrilikten kurtarması

- Maddi manevi huzur vermesi

- Yüce Allah'ın sevgisini kazanmak

- Zekat veren kişinin malının bereketlenmesi

- Kişinin çevresi tarafından sevilen sayılan biri haline gelmesi

- Zengin kişilerin yoksul kişileri gözetip kollaması

- Birlik ve beraberlik duygusunu güçlenmesi

- Sosyal adaletsizliğin önüne geçilmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır.