8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Paylaşma Ve Yardımlaşma konu anlatımı

''Komşusu açken tok yatan bizden değildir.'' hadisi paylaşma ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Dayanışma ''maddi yardım'' ve ''manevi yardım'' olarak ikiye ayrılır. Birinin borcunu ödemek, yolda kalmış birine yardım etmek ve birilerine erzak hazırlamak maddi yardımlar arasında yer alır. Hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak, yaşlılara yardım etmek ve yakınındaki insanlara Hakkı ve sabrı tavsiye etmek, her Müslümanın görevidir.

Paylaşma ve Yardımlaşma

1- Paylaşma ve Yardımlaşma ile İlgili Hadisler:

- Hangi sadaka daha hayırlıdır?

Malı (Parası) az olanın verdiği sadaka, sadakaların en hayırlısıdır.

İslam dinin verilen zekatın ve sadakanın miktarı önemli değildir. Önemli olan yoksul ve muhtaç kişilerin yanında olmak ve paylaşmaktır. Bu nedenle, fakir olmasına rağmen diğeri insanlara yardım eden kişilerin verdikleri sadaka çok daha faziletlidir. Peygamberimizden aktarılan bu hadiste de bunun önemi vurgulanıyor. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ''çok veren maldan, az veren candan'' atasözü de miktarın değil niyetin önemli olduğunu ifade eder.

- Bir fakire yardım eden kimse, gündüzü oruç geceyi namazla geçiren kimse gibidir.

Dinimizde ameller de ibadetler kadar önemli bir yer tutar. Bununla birlikte zekat, İslam'ın beş şartından biridir. Kuran'ı Kerim'de en çok namaz ve zekat ile ilgili ayetler vardır. İnsanlara mallarını biriktirmemeleri ve infak etmeleri öğütlenir. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe iman eden herkes, insanın asıl yurdunun ebedi olarak kalacağı ahiret olduğunu bilir.

Buhari'nin aktardığı bu hadiste fakir birine yardım etmek, oruç ve namaz ibadetleriyle bir tutulmuş. Hz. Muhammed hayatı boyunca mala ve paraya tamah etmemiş ve çok mütevazi bir yaşam sürdürmüştür. Savaş ganimetlerinden payına düşenleri de fakirlere dağıtarak ilk Müslümanlara örnek olmuştur. Biz de kendimizi Hz. Muhammed'i örnek almalı ve maddi açıdan durumu kötü olan insanlara yardım eli uzatmalıyız.

2- Paylaşma ve Yardımlaşma ile İlgili Ayetler:

Enfal Suresi - 73. Ayet

- Arapça Okunuşu -

- Vellezine keferu ba'duhum evliyau ba'd, illa tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir.

- Türkçe Meali -

Hakkı (Gerçeği) yalanlayanlar birbirlerinin dostudur. Siz de birbirinize yardım edip dost olmazsanız yeryüzünde büyük bir bozgun ve fitne çıkar.

Allah'u Teala bu ayette Müslümanlara yardımlaşmaları gerektiğini aksi takdirde dünyada büyük bir bozgun çıkacağını bildirmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, dünyada fitne fesat çıkarmak için birbirlerine yardım ederler. Kafirler, Hz. Muhammed'e ve sahabesine birçok tuzak kurup insanları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışmıştır. Bir başka ayette mümin kulların iyilik ve takvada birbirleriyle yarışmaları emredilir. Ancak dayanışma içerisinde olarak kötülüklere karşı mücadele edebiliriz.

Al-i İmran Suresi - 92. Ayet

- Arapça Okunuşu -

- Len tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun, ve ma tunfiku min şey'in fe innallahe bihi alim.

- Türkçe Meali -

Sevdiğiniz şeylerden başkalarına vermedikçe gerçek iyiliğe / dürüstlüğe erişemezsiniz. Neleri verip infak ettiğinizi Allah bilir.

Mümin kullar sevdikleri şeylerden bol bol infak eder. Örneğin bir giysiye başkasının daha çok ihtiyacı varsa, giysi o kişiye verilmelidir. Al-i İmran Suresinin 92. ayetinde, sadece beğenmediğimiz ve gözden çıkardığımız şeyleri değil, sevdiğimiz şeyleri de paylaşmamız gerektiği bildirilir.