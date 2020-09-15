8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Paylaşma Ve Yardımlaşma konu anlatımı

İslam paylaşma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmeyi amaçlayan bir dindir. Bu konuda birçok emir bulunan islam dininde zekat, sadaka ve fitre gibi yardımlaşmayı geliştirecek emirler bulunmaktadır. Böylece toplumsal ve bireysel olarak insanoğlu için faydalı olan birçok durum sağlamış olacaktır. Bireysel olarak insan cimrilikten kurtaracak olan paylaşma duygusu toplumsal olarak da sosyal adalet duygusunu sağlama konusunda oldukça etkilidir. Böylece kişiler arası maddi imkanlardan kaynaklı oluşacak uçurumun önüne geçilmiş olur. İslam dini zekat sadaka fitre gibi durumlarla ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler.

Zekat Nedir?

Zekat dinen zengin sayılan kişilerin yılda bir kez mallarının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi anlamına gelir. Sözlük anlamı da temizlenme, çoğalma anlamına gelen zekat İslam dininin şartları arasında bulunmaktadır. Zekat her Müslümana farz olan bir ibadet değildir. Yalnızca maddi imkanı olan ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ekstra geliri bulunan kişilerin mallarının belli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermesi şeklinde gerçekleşir.

Nisap

Nisap miktarı İslam dini için oldukça önemlidir. Zengin sayılma sınırı nisap miktarı ile belirlenir. Mali yeterlik ölçütü ise kişinin asli ihtiyaçları dışında kalan ve en az 85 gram altın ve buna denk gelen mala sahip olmasıdır. Bu kişiler ancak zekat verme yükümlülüğüne sahiptir.

Sadaka

Sadaka doğru söylemek, verdiği sözde durmak anlamına gelirken Allah'ın sevgisini ve Rahmetini kazanmak için yapılan hayırlı işlerin tamamı da sadak olarak nitelendirilir. Sadaka da önemli olan sadece maddi yardım değildir. Sadakada maddi ve manevi olarak yapılan bütün iyilikler için geçerlidir.

Fitre

Diğer adı ile fıtır olan sadaka Allah'ın bizlere bahşettiği nimetlerin şükrünü Ramazan ayında karşılığını vermek anlamına gelir. Ramazan ayında oruçluyken kişinin istemeden yaptığı kusurlu davranışların özrü için verilen sadakaya fitre denir. Fitrenin miktarı ise 1 kişinin günlük yemek masrafı kadardır. Ramazan içinde verilen fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl ilan edilir.

Sadakayı Cariye

İnsanın ölümünden sonra sevabının devam etmesini sağlayan sadaka çeşididir. Kişinin okul, hastane, yol, ağaç dikimi ve Cami yaptırma gibi durumlar kişinin ölümünden sonra da birçok kişiye faydalı olan durumlar olduğu için ölümünden sonra da sevap kazanmasını sağlar. Yani toplum yararına yapılan kurumların ya da durumların kişiye öldükten sonra da sevap kazandırması şeklinde ifade edilmektedir.

Vakıf

İslam dini Vakıf kültürüne oldukça fazla önem vermektedir. Vakıflar sayesinde birçok ihtiyaç karşılanır. İslam'a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah'ın rızasını umarak toplum kullanımla sunulan hayır kurumları vakıf olarak adlandırılır. Vakıflar özellikle Osmanlı Devleti'nde çok aktif bir şekilde çalışmış ve birçok kişinin ihtiyaçları vakıflar sayesinde karşılanmıştır.

Zekat Ve Sadakanın Faydaları

Zekat ve sadaka İslam dini için oldukça önemli kavramlardır. Özellikle zekat İslam şartlarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Böylece zekat ve sadaka toplum için ve bireysel olarak birçok fayda sağlamaktadır.

- Zekat ve sadaka kişiyi bencillikten ve cimrilikten kurtarır.

- Kişiye manevi huzur verir.

- Allah'ın sevgisini kazanmayı sağlar.

- Zekat veren kişinin malı bereketlenir ve temizlenir.

- Zekat veren kişi çevresi tarafından sevilen sayılan bir kişi haline gelir.

- Zekat ve sadaka sayesinde yoksul insanların ihtiyaçları karşılanarak kişilerin mutlu olmaları sağlanır. - Zengin kişiler yoksulları gözeterek yoksulların ihtiyaçlarını karşılar.

- Birlik ve beraberlik sağlandığı için toplumsal birlik beraberlik duygusu güçlenir ve sosyal adaletsizliğin önüne geçilir.