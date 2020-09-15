8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Maun Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Maun Suresi, Tekasür Suresinden sonra nazil olmuştur. Münafıkların zekat ve yardımlara engel olduğunu anlatan sure, iniş sırasına göre 17. suredir.

Maun Suresi ve Anlamı

1- Maun Suresi ve Arapçası:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.

2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.

3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.

4- Feveylun lil-musallîn.

5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

6- Ellezînehum yurâûn.

7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

2- Maun Suresi ve Meali:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Dini inkar edeni / Din gününü yalanlayanı gördün mü?

2- İşte o yetimi itip kakar

3- Fakiri doyurmaya teşvik etmez o

4- O namaz kılanların / dua edenlerin vay haline!

5- Namazlarında / dualarında gaflet içindedir onlar

6- Onlar gösteriş yaparlar

7- Ve onlar en küçük bir yardımın yerine ulaşmasına / zekata / yardıma engel olurlar.

3- Maun Suresi ve Anlamı:

Müslümanları, münafıklara karşı uyaran Maun Suresi, Kuran'ı Kerim'in en önemli surelerinden biridir. Nifak kökünden türeyen münafık kelimesi, ara bozucu, fitneci anlamına gelir. Ancak İslam literatüründe sahte Müslümanlar için kullanılan bir tanımdır. Münafıklar, Allah'a, peygamberlere ve Kuran'a iman etmedikleri halde kendilerini Müslümanmış gibi gösterirler. Aynı zamanda İslam'a zarar vermek için sinsi planlar yapıp o planları uygulamaya çalışırlar. Bu yönleriyle müşrik ve kafirlerden çok daha tehlikelidirler.

İlk münafıklar hicretten sonra, İslam'ın giderek güçlendiği dönemlerde ortaya çıkmıştır. Daha öncesinde kafirler apaçık İslam düşmanlığı yapıyordu. Ama Müslümanların sayısı arttığında ve İslam güçlü bir konuma geldiğinde çıkarları doğrultusunda hareket eden kişilerin sayısı da arttı. Mekke döneminde nazil olan Maun Suresi başta Hz. Muhammed olmak üzere tüm müminleri uyarmak amacıyla indirilmiştir.

Münafikun Suresinde münafıklar hakkında ayrıntılı bilgi verilir. Onların önce iman edip sonra küfre saptığı ve çok sık yemin eden yalancılar olduğu bildirilir. Kutsal kitabımızda, İslam'a müşriklerden daha çok zarar veren sahte Müslümanların kesinlikle affedilmeyeceği de yazar.

Münafıklar iman etmiş gibi görünseler de etraflarında kimse yokken yetim ve yoksul kimseleri itip kakar. Bir Müslümana asla yakışmayacak hareketler sergiler. Fakir ve muhtaç kimseleri doyurmak Allah'ın emri iken onlar buna yanaşmaz. Din gününü yalanlayan herkes gibi onlar da mal biriktirme hırsına kapılmıştır. Ne kadar zengin olsalar da birine yardım etmek içlerinden gelmez. Surenin 4. ayetinde de belirtildiği üzere, münafıklar, sadece Müslüman görünmek için namaz kılar. Onların kıldığı namaz gösterişten ibaret olduğu için ibadet sayılmaz.

Maun Suresinin son ayetinde münafıkların kimseye yardım etmediği gibi, başkalarının yaptığı yardımlara da engel oldukları bildirilir. Zekatın ve infak edilen malların yerine ulaşmasına mani olurlar. Hz. Muhammed de münafıkların genel özelliklerini sıralayarak Müslümanları ikaz etmiştir. Peygamberimize göre kendini Müslümanmış gibi gösterip aslında kafir olan kişilerin 4 temel özelliği vardır. Sürekli yalan söyler ve verdikleri hiçbir sözleri tutmazlar. Kendilerine verilen emanetlere ihanet ederler. Birine karşı haset ve kin duyduklarında aşırıya kaçarlar.

Müminler ile birlikte iken iman etmiş gibi görünen münafıklar tamamen çıkarları doğrultusunda hareket eder Kafirler gibi onlar için de en önemli şey mal mülk sahibi olmaktır. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: ''Münafıklar, iki ayrı sürü arasında gidip gelen şaşkın koyunlara benzer.''