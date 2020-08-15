8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Kur'an-I Kerim'in Temel Özellikleri konu anlatımı

İslam Dini insanlara göre gönderilen son kutsal dindir. Dünya üzerinde milyonlarca Müslüman bulunmaktadır. Tüm Müslümanların kitabı olan en büyük dünkü Kur'an-ı Kerim ise insanlar ihtiyaçlarını karşılayacak İslam dinine ait özellikleri barındıran dinin kutsal kitabıdır. Bu kutsal kitap Müslümanların uyması gereken kuralları içinde barındıran bir kitaptır. Böylece İslam'ın esaslarına Kur'an-ı Kerim sayesinde ulaşmak mümkündür.

Kur'an-I Kerim Nedir?

Kur'an-ı Kerim Allah tarafından Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla tüm insanlara gönderilen kitaptır. Kur'an-ı Kerim son kutsal hak din kitabı olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'e ait birçok özellik bulunmaktadır. İslam dininin ana kitabı olan Kur'an-ı Kerim İslam dininin emir ve yasaklarını bildirme konusunda görevlidir. Kur'an-ı Kerim’de her konu hakkında ayetler bulunmaktadır. Hadislerle birlikte Kur'an-ı Kerim İslam hukukunun yani şeriatin kanunlarının kaynağını oluşturur. Müslümanlar ibadetlerini Kur'an-ı Kerim'in çeşitli bölümlerini okuyarak ibadetlerini yerine getirir.

Kur'an-ı Kerim Müslümanlara göre ayetleri Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e vahiyler halinde indirilen kutsal kitaba verilen isimdir. Allah tarafından indirilen kutsal kitaplardan bir tanesidir. İslam dininin ana kitabı olan Kur'an-ı Kerim İslamiyet'in esaslarını bildirir.

Kur'an-I Kerim'in Özellikleri Nelerdir?

İslamiyet'in kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'in birçok özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler ise;

Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçadır. Dilin Arapça olması ve Araplara gönderilmesi Kur'an-ı Kerim'i evrensellikten çıkaran bir özellik değildir. Dil olarak sadece Araplara hüküm verirken tüm kuralları tüm insanlık da geçerlidir. Kur'an-ı Kerim dönemin uyarıya ihtiyacı olan kavmi olan Arap Milleti’ne gönderilmiştir. Ancak bu durum tüm insanlığa gönderildiği gerçeğini değiştirmemektedir. Bu sebeple evrensel bir kitaptır.

Kur'an'da anlatılanların hepsi Allahu Teala’ya ait sözlerdir.

Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde eklenme ya da çıkarılma yapılmamış bir kitaptır. Daha önce gelen kutsal hak din kitapları değişime uğramış, ancak Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde değişime uğramamıştır. Kur'an-ı Kerim Kendinden önce gelen Kutsal kitapları tasdikler niteliktedir. Ancak burada bahsedilen kitaplar önceki kitapların hak olan değiştirilmemiş halleridir.

Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizle başlayarak kıyamete kadar hüküm sürecek olan tek kitaptır. Evrensel olması ve Zamansız olması bu anlamda çok önemlidir. Çünkü tüm insanlığa gönderilmiştir.

Kur'an-ı Kerim son peygamber olan Hz Muhammed vasıtasıyla tebliğ edilmiştir. Bundan sonra hiçbir şekilde bir din ya da kutsal kitap gönderilmeyecektir.

Kur'an'da Bahsedilen Konular Nelerdir?

Kur'an-ı Kerim son hak dinin kutsal kitabıdır. Hz. Muhammed aracılığı ile tüm insanlığa duyurulması istenen Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz döneminden sonra da günümüze kadar ve günümüzden sonra dünyanın bitişine yani kıyamete kadar hüküm sürecek olan tek kutsal kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla her türlü konu hakkında ayet bulunmaktadır.

Üstü kapalı halde indirilmiş, bazı ayetler ise oldukça geniş bir şekilde durumu izah etmiştir. Anlamı gizli olan üstü kapalı indirilen ayetleri Peygamber Efendimizin hadislerinden ayrıntılı bir şekilde öğrenmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'de inanç ahlak ibadet diğer insanlar hakkında birçok konu ile ilgili ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de amaç insan hayatını kolay bir şekilde sürdürmesini sağlamaktır. Bu sebeple Kur’an- Kerim tüm insanlığa gönderilmiş son din olan İslam dininin, evrensel nitelik taşıyan bir kutsal kitabıdır. Tüm esasları tüm insanlık için gönderilmiştir. Ve esasları ilk gönderildiği günkü gibi değiştirilmeden kalmıştır.