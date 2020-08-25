Hz Yusuf kıssası Kur'an'da anlatılan kıssalardan bir tanesidir. Hz. Yusuf (a.s.) En önemli peygamberler içinde yer alır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberden biridir. Babası da bir peygamber olan Hz. Yusuf Aleyhisselam Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Hz Yusuf kıssası kur'an-ı Kerim'in 12. Suresi olan Yusuf suresinde geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kı’ssaların en güzeli’ olarak nitelendirilir. Hz. Yusuf sevgi ve merhamet yönünü ön plana çıkan bir peygamberdir.

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Yusuf Konu Anlatımı

Hz. Yusuf (a.s.) Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamberden biridir. Babası da peygamber olan Hz. Yusuf sevgi ve merhamet yönü ile ön plana çıkmıştır. Rüya yorumlama mucizesi bulunan Hz. Yusuf rüyaları yorumlayarak devlet kademelerinde yükselmiştir. Hz. Yusuf'un en önemli özelliklerinden bir tanesi de yüz güzelliğinin ve ahlak güzelliği ön plana çıkan bir peygamber olmasıdır. Başına gelen onlarca sıkıntıya sabreden Hz. Yusuf kendisinin birçok çile çekmesine sebep olan kardeşlerin de affetmiştir.

Hz. Yusuf'un Hayatı

Hz. Yusuf küçük yaşlardan itibaren rüyalar gören ve rüyalarda anlamlar arayan bir peygamberdir. İlk olarak küçük yaşlarda 11 yıldız Güneş ve Ay'ın kendisine secde ettiğini gören Hz. Yusuf bu rüyayı babası Hz. Yakup’a anlatmıştır. Bu rüyayı yorumlayan Hz. Yakup (a.s.) Rüyasını kardeşlerine anlatmamasını söylemiştir.

Kardeşleri ve abilerin Hz Yusuf'u kıskandığı için bir gün pikniğe götürme bahanesiyle evden çıkarmıştır. Abileri tarafından bahaneyle evden çıkarılan Hz. Yusuf yine onlar tarafından bir kuyuya atılmıştır. Kuyudan kurtarılması bir Kervan tarafından olmuştur. Daha sonra Kervan sahibi kuyudan kurtardığı Hz. Yusuf'u Mısır'da köle pazarına götürüp Mısır Sarayı'na satmıştır. Uzun yıllar burada kalan Hz. Yusuf genç yakışıklı bir erkek olduğunda Züleyha tarafından iftiraya uğramış, daha sonrasında hapse atmıştır.

Hapiste Mısır kralını gördüğü rüyayı yorumlayan Hz. Yusuf (r.a.) Kralın rüyasını yorumladıktan sonra suçsuzluğunu ispat etmiş ve hapisten çıkmıştır. Daha sonra çalışkanlığı ve azmi ile Mısır’da Maliye Bakanı olmuştur. Bu sırada daha önce görülen bir rüyada tabir edildiği gibi Mısır'da kıtlık yılları baş göstermiştir. Kıtlık yıllarında saraya kardeşleri gelmiş ve Hz. Yusuf (A.S.) kardeşlerini affetmiştir. Kardeşlerini gördükten sonra babası ve ailesini saraya davet etmiş, hasret çektiği babasını görmüştür. Hz Yusuf'un kıssası Kur'an-ı Kerim'de ibret alınması için anlatılan kıssalardan biridir.

Kıssadan Çıkarılacak Dersler

- Hz Yusuf kıssasından çıkarılacak da birçok ders vardır. Hz Yusuf Peygamber birçok olumsuz olayla karşılaşmış ve yaşantısı boyunca Hz. Yusuf (a.s.) Sabrıyla büyük olayların üstesinden gelmiş ve çok büyük bir sabır örneği göstermiştir.

- Kardeşlerine affetmesi ile affedici ve iyi bir davranış göstermiştir. Kardeşleri pişman olmuş Hz. Yusuf'tan af dilemiştir.

- Hz Yusuf (a.s.) Çektiği sıkıntılara sabrederek selamete ulaşmış ve Mısır'a maliye bakanı olmuştur.

- Her ne olursa olsun iffetinden vazgeçmeyen Hz. Yusuf (a.s.) Güzel ahlak göstermiştir.

- Hz. Yusuf (a.s.) Kıssasının bize öğrettiği ise kıskançlık ve hasetlikten uzak durmaktır.

- Namuslu ve iffetli davranarak bağışlayıcı ve affedici olmaktır.

- Başımıza ne gelirse gelsin geçeceğini bilerek sabretmektir.