8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Şuayb konu anlatımı

Peygamberler tüm insanlara örnek olacak şekilde hayatlarını sürdürmüşlerdir. Onların hayatları tüm insanlığa örnek olacak şekildedir. Bu sebeple peygamberlerin hayatlarının öğrenilmesi çok önemlidir.

Hz. Şuayb

Hz. Şuayb Medyen halkına gönderilmiş olan bir peygamberdir. Medyen halkı Allah (c.c) emirlerini yerine getirmiyordu. Allah (c.c) kullarının dürüst, adaletli olmasını, zenginlerin fakir olanlara yardım etmelerini istemektedir.

Hz. Şuayb'in hitabeti çok güzeldi. Bu sebeple de ona Peygamberlerin hatibi ismi verilmiştir. Hz. Şuayb'e yeni bir kutsal kitap inmemiştir. Hz. Şuayb kendinden önceki peygamberlerin anlatmış olduğu yasaklar ile emirleri halkına anlatmıştır.

Hz. Şuayb Medyen halkı ile Eyken halkını tevhide çağırmıştır. Bu insanlara Hz. Nuh, Hz. Lut ve Hz. Hud'un halkının başına gelenleri anlatmıştır. Bu olaylardan ibret almalarını ve doğru yola gelmelerini söylemiştir.

Bu kavimlerin yapmış olduğu yanlışa düşmemelerini kendilerini yaratmış olan göklerin ve yerin tek sahibi olan Allah'a inanmalarını bunu yapmazlarsa kendilerinin de başına felaketler geleceğini söylemiştir.

Hz. Musa ile Hz. Şuayb aynı dönemde yaşayan iki peygamberdir. Hz. Musa, Hz. Şuayb'ın kızı Safura ile evlenmiştir. Yani Hz. Şuayb Hz. Musa'nın kayınpederidir.

Hz. Şuayb Hayatı

Hzç Şuayb Medyen'de dünyaya gelmiştir. Shuaib olan isminin anlamı doğru yolu gösteren demektir. Hz. Şuayb'ın Hz. Musa peygamberin kayınpederi olduğu bilinir. Bu sebeple de Tevrat da adından sıkça bahsedilmiştir. Tevratta Hz. Şuayb'dan Yitro ismi ile söz edilirdi.

Medyen halkı doğru yoldan saptığı ve haksızlıklar ortaya çıktığı için Allah (c.c.) tarafından bu kavime Hz. Şuayb peygamber olarak gönderilmiştir. İlk zamanlar kimse ona inanmamıştır. Bu sebeple de toplumdan sürekli dışlanmış ve istenmemiştir.

Medyen halkına peygaöber olarak gönderilmiş olan Hz. Şuayb Hz. İbrahim'in soyundan gelen bir peygamberdir. Kur'an'da ise Hz. Şuayb'dan 11 kere bahsedilmiştir.

Hz. Şuayb Medyen halkından kendine inanan çok az kişi bulabilmiştir. Sonrasında kendine inanan kişiler ile birlikte buradan göç etmiştir. İnanmayan kişiler de Medyen'de meydana gelen deprem sonucunda helak oldular.

İlk zamanlarda Hz. Şuayb'a kimsenin inanmaması nedeni ile Allah (c.c) kendisine bazı mucizeler vermiştir. Hz. Şuayb dualar etmiş ve siyah olan koyunlardan beyaz kuzuların doğmasını sağlamıştır.

Medyen ve Eyke Kavimleri Nedir?

Bu iki kavim ölçü ile tartıda yanlış tartarlardı. Şirk koşarlardı. Bunun yanında hırsızlık, gasp, zulüm, hile gibi kötülükler de yaparlardı.

Bu kavimler Hz. Şuayb'a pek çok zulümde bulunmuştur. Fakat Hz. Şuayb yapılan zulümlere karşı bu kavimleri doğru yola çağırmaktan vazgeçmemiştir. Buna rağmen Eyke ve Medyen kavimleri Hz. Şuayb'ı dinlememiş üzerlerine felaket göndermesini istemişlerdir. Bunun üzerine Medyen ile Eyke'de çok şiddetli depremler olmuş ve bu iki kavim helak olmuştur.

Medyen ve Eyke Halkı Şu Nedenler Sebebi İle Helak Olmuştur

Kervanlarında haksız kazançlar sağlamaya başlamışlardı.

Putlar yaparak bu putlara tapmışlardır.

İnsanların mallarını zor kullanarak almış yani malları gasp etmişlerdir.

Ölçü ve tartılarda hilelere başvurmuşlardır.

Düzenbazlık ile hilelere başvurmuşlardır.

Zulüm ve haksızlıkları çok aşırı boyutlara ulaşmıştır.

Dürüstlük ile doğrudan tamamen ayrıldılar

Hz. Şuayb'ın Mesleği Neydi?

Peygamberlere peygamberlik gelmeden önce hepsinin çeşitli meslekleri vardı. Hz. Şuayb ise çok küçük yaşlarda ziraat işleri ile uğraşmaya başlamıştır. Ölene kadar da bu mesleğe devam etmiştir.