8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Şuayb konu anlatımı

Peygamberlerin hayatı tüm insanlara örnek olacak hayatlardır. Onların güzel ahlakları, yardımseverlikleri, çabaları, çalışmaları ve sabırları tüm insanlar için örnek oluşturur. Bu sebeple Peygamberlerin hayatını öğrenmek tüm insanlık için önemlidir. İslam dininde de birçok Peygamberin hayatına dair bilgiler verilmektedir. Gerek okul düzeyinde, gerek sonrasında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler Peygamberlerin hayatını araştırmaktadır.

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Hz Şuayb Konu Anlatımı

Allh-u Teala kularını doğru yola iletmek amacıyla kullarına peygamberler gönderir. Peygamberler aracılığıyla kullarını uyarır. Onlara emir ve yasaklarını ileterek doğru yoldan şaşmamalarını ister. Hz. Şuayip 8. Sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konuları içerisinde öğrencilere verilen peygamberlerin hayatlarından bir tanesidir. Allah-u Teala peygamberleri haklara örnek olması, doğru yola iletilmesi amacıyla gönderiştir. Özellikle sapkın, yoldan çıkmış, asi, vicdansız milletler ve medeniyetler peygamberlerin gönderildiği medeniyetler olmuştur. Allah-u Teala peygamberler aracıyla emir ve yasaklarını insanlara göndermiştir.

Hz Şuayb Kimdir?

Hz. Şuayp Allahu Teala tarafından Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Medyen halkının özelliği Allah-u Teala'nın emrettiği bazı durumlardan kaçıyor olmalarıdır. Allah-u Teala kullarına adaleti emreder. Özellikle zenginin fakiri koruyup kollaması, sosyal adalet sisteminin oturması için birçok emri bulunmaktadır.

Zengin ve fakir arasında uçurumun oluşmasını engellemek amacıyla zekat, sadaka gibi emirleri bulunmaktadır. Böylece hem toplumsal hem bireysel olarak insanların daha adaletli cimrilikten, bencillikten uzak, yardımsever bir hayat yaşamalarını emreder.

Ölçü ve tartıda hile yaparak kazanç elde eden Medyen halkı Allah-u Teala tarafından Hz. Şuayp gönderilerek uyarılmıştır. Hz Şuayip aracılığıyla Allah-u Teala Medyen halkının kendine inanmaya ve alışverişte dürüst olmaya çağırmıştır.

Medyen halkı Hz. Şuayb'ın davetini kabul etmemiş başkalarını da inanmaması amacıyla birçok eylemde bulunmuştur. Medyen halkının küçümseme dışlama ve tehditlerine karşı Hz. Şuayp tebliğinden vazgeçmemiş, her zaman Allah yoluna davet etmiştir.

Hz. Şuayb Medyen halkının ölçü ve tartıda yaptığı hilelerle vazgeçerek ticarette adil olmalarını istemiş ve onları Allah'ın Yoluna davet etmiştir. Ancak Medyen halkı Allah-u Teala ya itaat etmek yerine Hz. Şuayb'ı sürekli aşağılayıp dışlamış ve tehdit etmiştir. Allah-u Teala bunun üzerine Medyen halkının uğultulu korkunç bir sesle cezalandırmıştır. Hz. Şuayb ve ona inananlar Allah'ın yardımıyla kurtulmuşlardır.

Allah-U Teala Neden Peygamber Gönderir?

Böylece Allah-u Teala tüm insanlara ibret olması amacıyla, ona itaat etmeyenleri cezalandırarak bu durumları kutsal kitaplarında özellikle belirtmiştir. Böylece Allah’a inananlar kurtulurken, inanmayanlar da çeşitli şekillerde cezalandırılmıştır. Allah-u Teala tüm insanları doğru yola girmesi için birçok peygamber göndermiş her peygamber gönderildiği halkı Allah’ın yoluna davet etmiştir. Böylece insanlar doğru yola iletilerek daha iyi bir toplum yapısı amaçlanmıştır.

Birçok medeniyet defalarca peygamberlerle uyarılmış ve Allah’a yönlendirilmiştir. Ancak kimi halklar peygamberlere inanmamış, Allah’ın yoluna girmeyi reddetmişlerdir. Daha sonrasında bu halklar Allah’ın emriyle cezalandırılmışlardır. Tüm insanlığa gönderilen peygamberler sayesinde insanlar daha doğru, dürüst bir hayat yaşamaya devam etmişlerdir.

Peygamberler aracılığıyla kutsal kitaplar gönderen Allah-u Teala böylelikle emir ve yasaklarını insanlığa iletmiştir. Ve insanları doğru yola davet etmiştir.