8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Musa konu anlatımı
İsrailoğulları'na elçi olarak gönderilen Hz. Musa, Ulu'l Azm peygamberi arasında yer alır.. Hz. Muhammed, Hz. İsa ve Hz. Davut ile birlikte kendisine kitap indirilen dört peygamberden biridir. Firavun'a karşı mücadele vermiş ve Mısır halkını özgürlüğüne kavuşturmuştur. 8. sınıflar için Hz. Musa konusunu örnek ayetlerle açıkladık.
Tevrat'a göre Hz. Musa, 120 yaşında vefat etmiştir.. Kuran'ı Kerim'de ise bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Birçok rivayete göre, Hz. Musa, M.Ö. 1700 - 1550 yılları arasında yaşamıştır.
Hz. Musa
1- Hz. Musa'nın Peygamberliği:
Hz. Musa'nın sıfatı Kelimullah'tır. Kelimullah, Allah'ın kendisiyle konuştuğu beşer demektir. Peygamberin doğduğu zamanlarda, Firavun halkına zulmediyordu. Halk ağır koşullarda çalıştırılırken erkek çocukları da doğar doğmaz öldürülüyordu.
Hz. Musa peygamberliğini ilan ettikten sonra sayısız mucize gösterdi. Asası ejdere ve yılana dönüşebiliyordu. Mısır'da birbiri ardınca yaşanan kurbağa ve çekirge istilası da Hz. Musa'nın en büyük mucizeleri arasında yer alır.
2- Hz. Musa'nın Hayatı
Doğum yeri: Mısır - Goşen Bölgesi
Eşinin adı: Sippora
Kardeşlerinin isimleri: Hz. Harun ve Hz. Miryam
Annesinin adı: İmran
Mesleği: Çobanlık
Çocuklarının isimleri: Eliezer ve Gerşom
Kişilik Özellikleri: Yumuşak başlı ve sabırlı olması.
2- Hz. Musa'dan Bahseden Sureler:
Kuran'ı Kerim'de en çok bahsedilen nebilerden biri Hz. Musa'dır. Gösterdiği azim ve sabır ile Ulu'l Azm mertebesine yükselmiştir. Kuran'da Hz. Musa'nın Firavun ile mücadelesi ve asası ile gösterdiği mucizeler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.
1.A. - Bakara Suresi - 54. Ayet
Arapça Okunuşu:
Ve iz kale musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihazikumul icle fe tubu ila bariikum faktulu enfusekum zalikum hayrun lekum inde bariikum fe tabe aleykum innehu huvet tevvabur rahim.
Türkçe Meali:
Musa, kavmine şöyle seslendi: ''Buzağıyı ilah edinmekle kendi nefsinize zulmettiniz. Hemen yaptığınızdan vazgeçin ve tövbe edin. Sizi yoktan var eden Allah'a yönelmeniz sizin için daha hayırlıdır. Eğer bağışlanma dilerseniz O, sizin tövbelerinizi kabul eder. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri kabul edendir. Rahmeti ve inayeti sonsuz olandır.
Tevvab, Allah'ın sıfatlarından biridir. Tövbeleri kabul eden, rahmet sonsuz olan anlamına gelir. İsrailoğulları, elçi gönderilen diğer birçok kavim gibi putperestti. Her kabilenin inandığı ve ibadet ettiği ilahlar farklıydı. Hz. Musa, kendisine verilen kutsal görevi sabırla yerine getirmiş ve insanları hak dinine davet etmiştir.
1.B.- Yunus Suresi - 75. Ayet
Arapça Okunuşu:
Summe beasna min ba'dihim musa ve harune ila fir'avne ve melaihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mucrimin.
Türkçe Meali:
Biz, İsrailoğullarına ve Firavun'a elçilerimiz Musa'yı ve Harun'u gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar gerçekten doğru yoldan sapmış, günahkar bir topluluktu.
Dinimizde kibir, en büyük günahlardan biridir. Firavun, Hz. Musa ve Hz. Harun'a kibirle yaklaşmış, Allah'ın dinini yalanlamıştır. Peygamberlerin gösterdiği mucizeleri de ''büyü'' olarak nitelendirip inkar etmiştir. Firavun ve ordusu Hz. Musa'yı Nil Denize kadar takip ettiğin Allah'ın mucizelerinden biri daha tecelli etti. Allah-u Teala'nın emriyle asasını yere vuran Hz. Musa, Nil Denizi'ni ikiye ayırdı. Kendisine iman eden topluluk kurtulurken, Firavun ve ordusu helak oldu.
Bu ayetlerin dışında Hz. Musa'dan bahseden sureler ve ayetler şunlardır:
Bakara Suresi - 51 - 108
Maide Suresi 20 - 26
En'am Suresi - 84 / 91 / 154
Yunus Suresi - 75 - 93. Ayet
Hud Suresi - 96. ve 110. Ayet
Ar'af Suresi - 104 - 162
Kehf Suresi 60 - 81
Şuara Suresi - 10 - 67
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