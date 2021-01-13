8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Musa konu anlatımı

Tevrat'a göre Hz. Musa, 120 yaşında vefat etmiştir.. Kuran'ı Kerim'de ise bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Birçok rivayete göre, Hz. Musa, M.Ö. 1700 - 1550 yılları arasında yaşamıştır.

Hz. Musa

1- Hz. Musa'nın Peygamberliği:

Hz. Musa'nın sıfatı Kelimullah'tır. Kelimullah, Allah'ın kendisiyle konuştuğu beşer demektir. Peygamberin doğduğu zamanlarda, Firavun halkına zulmediyordu. Halk ağır koşullarda çalıştırılırken erkek çocukları da doğar doğmaz öldürülüyordu.

Hz. Musa peygamberliğini ilan ettikten sonra sayısız mucize gösterdi. Asası ejdere ve yılana dönüşebiliyordu. Mısır'da birbiri ardınca yaşanan kurbağa ve çekirge istilası da Hz. Musa'nın en büyük mucizeleri arasında yer alır.

2- Hz. Musa'nın Hayatı

Doğum yeri: Mısır - Goşen Bölgesi

Eşinin adı: Sippora

Kardeşlerinin isimleri: Hz. Harun ve Hz. Miryam

Annesinin adı: İmran

Mesleği: Çobanlık

Çocuklarının isimleri: Eliezer ve Gerşom

Kişilik Özellikleri: Yumuşak başlı ve sabırlı olması.

2- Hz. Musa'dan Bahseden Sureler:

Kuran'ı Kerim'de en çok bahsedilen nebilerden biri Hz. Musa'dır. Gösterdiği azim ve sabır ile Ulu'l Azm mertebesine yükselmiştir. Kuran'da Hz. Musa'nın Firavun ile mücadelesi ve asası ile gösterdiği mucizeler ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

1.A. - Bakara Suresi - 54. Ayet

Arapça Okunuşu:

Ve iz kale musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtum enfusekum bittihazikumul icle fe tubu ila bariikum faktulu enfusekum zalikum hayrun lekum inde bariikum fe tabe aleykum innehu huvet tevvabur rahim.

Türkçe Meali:

Musa, kavmine şöyle seslendi: ''Buzağıyı ilah edinmekle kendi nefsinize zulmettiniz. Hemen yaptığınızdan vazgeçin ve tövbe edin. Sizi yoktan var eden Allah'a yönelmeniz sizin için daha hayırlıdır. Eğer bağışlanma dilerseniz O, sizin tövbelerinizi kabul eder. Şüphesiz ki Allah, tövbeleri kabul edendir. Rahmeti ve inayeti sonsuz olandır.

Tevvab, Allah'ın sıfatlarından biridir. Tövbeleri kabul eden, rahmet sonsuz olan anlamına gelir. İsrailoğulları, elçi gönderilen diğer birçok kavim gibi putperestti. Her kabilenin inandığı ve ibadet ettiği ilahlar farklıydı. Hz. Musa, kendisine verilen kutsal görevi sabırla yerine getirmiş ve insanları hak dinine davet etmiştir.

1.B.- Yunus Suresi - 75. Ayet

Arapça Okunuşu:

Summe beasna min ba'dihim musa ve harune ila fir'avne ve melaihi bi ayatina festekberu ve kanu kavmen mucrimin.

Türkçe Meali:

Biz, İsrailoğullarına ve Firavun'a elçilerimiz Musa'yı ve Harun'u gönderdik. Fakat onlar büyüklendiler. Onlar gerçekten doğru yoldan sapmış, günahkar bir topluluktu.

Dinimizde kibir, en büyük günahlardan biridir. Firavun, Hz. Musa ve Hz. Harun'a kibirle yaklaşmış, Allah'ın dinini yalanlamıştır. Peygamberlerin gösterdiği mucizeleri de ''büyü'' olarak nitelendirip inkar etmiştir. Firavun ve ordusu Hz. Musa'yı Nil Denize kadar takip ettiğin Allah'ın mucizelerinden biri daha tecelli etti. Allah-u Teala'nın emriyle asasını yere vuran Hz. Musa, Nil Denizi'ni ikiye ayırdı. Kendisine iman eden topluluk kurtulurken, Firavun ve ordusu helak oldu.

Bu ayetlerin dışında Hz. Musa'dan bahseden sureler ve ayetler şunlardır:

Bakara Suresi - 51 - 108

Maide Suresi 20 - 26

En'am Suresi - 84 / 91 / 154

Yunus Suresi - 75 - 93. Ayet

Hud Suresi - 96. ve 110. Ayet

Ar'af Suresi - 104 - 162

Kehf Suresi 60 - 81

Şuara Suresi - 10 - 67