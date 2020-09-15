Peygamberlerin amacı gönderildiği kavme Allah'ı tanıtmak onun inancını benimsetmek, yoldan şaşan kavmi doğru yola koymak, yaptıkları hataları önlemektir. Allah-u Teala kendisine iman eden kullarını cennetiyle müjdelemiş ve bu cenneti kazanmak için gereken şartları kutsal kitapları vasıtasıyla halklarına iletmiştir. Peygamberler Allah'ın emir ve yasaklarını, vadilerini halklara duyuran yüksek vasıflara sahip kişilerdir.

8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Hz. Musa Konu Anlatımı

Peygamberler kavimlere Allah'ı tanıtmak, Allah'ın teklik ve büyüklüğünü insanlara anlatmak, bütün insanların kul olduğunu bildirmek amacıyla gönderilmiş elçiler. Peygamberler örnek hayatlarıyla tüm insanlığın nasıl yaşaması gerektiğini hal ve tavırlarıyla göstermek için görevlendirilmektedir. Peygamberler Allah tarafından çevrelerinde faydalı olan ve güven duyulan kişiler olarak seçilmiştir. Böylece peygamberler güvenilir kişiler oldukları için birçok kişi de peygamberlere itaat etmektedir. Allah-u Teala'nın insanlara ulaştırdığı bilgiler net ve kesindir, değiştirilemez. Herhangi bir değişime uğratılamaz. Güvenilir insanlar olan peygamberler Allah'ın emirlerini ve yasaklarını iletmek amacıyla insanlara gönderilmiş ve böylece insanları doğru yola iletmek için çalışmıştır.

Hz. Musa Kıssası

Hz. Musa Allah-ü Teala'nın insanlara göndermiş olduğu en önemli peygamberlerden biridir. Eski Mısır krallarına firavun ismi verilir. Hz. Musa doğduğu dönemde de firavunlar bulunmaktaydı. Ancak bölgede bulunan firavun halkına zulmediyordu. Hz. İbrahim soyundan gelen İsrailoğulları'na çok büyük işkenceler yapıyordu. Firavun gördüğü bir rüya sebebiyle tüm erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Bir onunla askerleri bu emri uygulamaya başladı. Tam bu dönemde Hz. Musa dünyaya gelmiş bir çocuktu.

Yenidoğan Musa'yı Allah-u Teala bir lütuf olarak kurtaracak ve onun emniyetini sağlayacaktı.

Yüce Allah Hz. Musa'nın annesine ‘onu emzir başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak korkup kaygılanma biz onu sana geri göndereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız.’ diye vahyetti. Bu emre uyan Musa'nın annesi çocuğunu firavunun askerlerinden korumak amacıyla nehre bıraktı. Hz. Musa’nın bulunduğu sandık Allah'ın izniyle Mısır Sarayı'na ulaştı. Firavun’un karısı Hz. Musa’yı alarak ona karşı sevgi ve şefkat duydu. Allah-u Teala Hz. Musa’yı koruyarak annesini de ona süt anne olarak gönderdi. Hz. Musa Firavun'un sarayında kendi annesinin kucağında emniyet içinde yaşadı ve büyüdü.

Küfürde Israr Eden Firavun’un Akıbeti

Olgunluk çağına gelen Hz. Musa büyüdüğünde Medyen şehrine gitti burada bir su kuyusunun başında hayvanların içiren kişileri rastladı. Bu kişilere yardım etti ve hayvanlarına su içirdi. Bu iki kızın babası Hz. Musa’yı evine davet etti. Aralarında bir anlaşma imzalayan bu iki kişi anlaşmaya göre Hz. Bu kişinin yanında 10 yıl çobanlık yaptı ve kızlarından biriyle evlendi 10 yıl dolduktan sonra Mısır'a geri dönmeye karar verdi.

Bu sırada peygamberlik görevini aldı. Firavun'un Mısır halkını Allah'a inanmaları için davet etti. Bu sırada Hz Musa Allah-u Teâlâ'ya dua ederek ondan kardeşi Harun’un peygamber yapmasını istedi Allah-u Teala peygamber olarak Hz. Harun da müjdeledi. Ayrıca bundan sonra Hz Musa ve Hz Harun Mısır halkının ve firavunu Allah-u Teala'ya itaat etmesi için davet etti.

Allah Teala Hz Musa'nın mucizeleri destekledi Hz Musa'nın asası bir yılana dönüştü. Mucizeler karşısında ile iman etmeyen firavun Hz Musa'yı sihirbazlıkla suçladı ve iman etmemekte direndi. Hz Musa ve Hz Harun doğru yola döndürmek için çok çaba sarf ettiler. Bir türlü yola gelmeyen firavun küfür ve inkarda ısrar ederek insanlara karşı zulme devam etti. Hz. Musa ve kavmi toplanarak Filistin’e doğru yola çıktı. Bunu fark eden firavun Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın takip etmeye başladı. Önlerinde deniz arkalarında Firavun ordusu bulunan İsrailoğulları korkarak sızlamaya başladı. Bunun üzerine Hz. Musa asasını denize vurdu deniz ikiye ayrıldı. Hz. Musa ve kavmi kurtulurken, firavun ve ordusu Musa'nın arkasında denizde boğularak can verdi.