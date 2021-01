8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Ayete'l-Kürsi Ve Anlamı konu anlatımı

Bakara Suresinin 255. ayeti kaza ve belalardan korunmak için de okunur. Hz. Muhammed tarafından ''Ayetlerin Efendisi'' olarak nitelendirilen Ayete'l-Kürsi, Medine döneminde inmiştir.

Ayete'l - Kürsi ve Anlamı

1- Ayete'l Kürsi ve Arapça Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

2- Ayete'l Kürsi ve Türkçe Meali:

Allah'tan başka ilah yoktur. O Hayy'dır, sürekli diridir. O Kayyum'dur, kudretin ezeli kaynağıdır. Ona gaflet ve uyku hali yaklaşmaz. Yerlerde ve göklerde ne varsa yalnız Onundur. Onun izni olmadıkça, Allah'ın huzurunda kim şefaat edebilir? O, insanların ahirete önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da. İnsanlar, Allah'ın ilminden kendisinin dilediği kadar haberdar olabilir. Onun kürsüsü yeri ve gökleri çepeçevre kuşatmıştır. Ona yerleri ve gökleri korumak zor gelmez. Allah Aliyy'dir, yüceliği ve kudreti sınırsızdır. O Azim'dir. Büyüklüğü sınırsızdır.

3- Ayete'l Kürsi ve Anlamı:

Bakara Suresinin 255. ayetinde Allah'ın sıfatlarından dördü yer alır. Bunlar sırasıyla Hayy, Kayyum, Aliyy ve Azim'dir.

Hayy isminin iki anlamı vardır. Hem sürekli diri olan hem de uyumayan demektir. Dinimize göre uyumak, yarı ölüm halidir. Kuran'ı Kerim'in başka bir ayetinde de insanların ruhlarının uykudayken Allah katına yükseltildiği yazar. Allah, tüm eksiklerden münezzehtir. Uyumak ise yaratılmış olan aciz kullara has bir özelliktir. Semi ve Basar isimleri de Esmaül Hüsna'da yer alır. Semi, her şeyi işiten, Basar ise her şeyi gören, her şeyden haberi olan demektir. Allah, ol der ve olur. Müslümanlar da her şeyin Allah tarafından görülüp işitildiğini bilirler. Günahtan sakınıp hayırlı amellere yönelirler.

Kayyum, kimseye muhtaç olmayan ve evreni idare eden demektir. Kainattaki her şey Allah'ın izniyle olur. O bize şah damarımızdan daha yakındır. İşlenen en küçük sevabı da günahı da bilir.

Aliyy sıfatı, en yüce, en üstün, en büyük olan demektir. Allah dışındaki her şey ''masiva'' ve ''arızi'' olarak tanımlanır. Yani ezeli ve ebedi olan odur. İnsanlar ve kainattaki diğer her şey onun sınırsız yaratma gücünün bir eseridir. Ayete'l Kürsi'yi okumak, Allah'ın bu niteliklerini hatırlamak açısından önemlidir. İnsanlar, yaratılmış olduklarını unuttukları gibi ölümü de unuturlar. Oysa Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de vurgulandığı gibi dönüş yalnız Allah'adır.

Azim sıfatı Aliyy ile aynı anlama gelir ve çok ulu, çok yüce demektir. Allah, yalnızca ona kulluk ve ibadet etmemizi emreder. Çünkü bizi yaratan O'dur. Onun dışında başka bir şeyi ilah edinmek ise Allah'ın nimetlerini yalanlamak demektir. Aynı zamanda ''şirk'' dinimizde en büyük günahtır. Kutsal kitabımızda Allah'a ortak koşanların ve başka varlıkları ilah edinenlerin affedilmeyeceği yazılıdır. Rab Yalnızca Allah'a yönelmeli, onun haram kıldıklarından uzak durmalıyız.

Ayete'l Kürsi'de Allah'ın izni olmadan kimsenin kimseye şefaat edemeyeceği de yazılıdır. Birinin günahlarının affedilmesi için şefaat de bulunulur. Kainattaki diğer her şey gibi şefaat de yalnızca Allah'ın izniyle ve yardımıyla olur.