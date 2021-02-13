8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 8 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

8 ile bölünebilme kuralları hayatın birçok yerinde kullanılan işlemlerden birisidir. Ayrıca 8 ile bölünme işlemlerinin sonuçlarının hızlı bulunması sayesinde sınavda başarılı olmak da mümkündür.

8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir?

8 ile bölüne bilme ortaokul yıllarında öğrenilen ve matematiğin temelini oluşturan konulardan birisidir. Özellikle bireylerin gelişimlerini sağlıklı tamamlaması içim matematik önemlidir. Bireyler bölme ve bölünebilme kurallarını öğrenirken kesinlikle unutmaması gereken hayatlarının her anında kullanacaklarıdır. Örneğin bireyler lise yıllarından üniversite yıllarına kadar birçok alanda soruların cevabını bölme işlemi ile gerçekleştirir.

Özellikle bireylerin üniversite sınavlarına girerken yapması gereken kesinlikle işlemler sırasında hızlı olmasıdır. Örneğin öğrenci seçen sınavının en çok sevdiği soru tarzlarında birisi soruları birbiri içinde vermesidir. Yani sekiz ile bölünebilme konusu ileride polinomlar ve diğer birçok alanda bulunmaktadır.

Eğer birey gereksiz olduğunu düşünüp dönemsel öğrenim gerçekleştirirse başarısız olabilir. Bireyler ayrıca sekiz ile bölünme işlemini ilerleyen yıllarda gerçek yaşamlarında da kullanmaktadır. Örneğin bir mal veya mesela alınırken sekiz ile bölünme işleminin kullanılması son derece önemlidir.

8 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

Sekiz ile bölünme kanunları dört ile bölünme kanunları ile çok benzerlik göstermektedir. Çünkü sekiz rakamı dört rakamının katı olduğu içim oldukça benzerdir. Sekiz ile bölünme kanununu temelde sayının son iki basamağına dikkat edilmesi ile meydana gelmektedir. Yani sayının son iki rakamı eğer sekizin katı ise o sayının sekiz ile bölümünden kalan sıfır olur.

Eğer sayının son iki basamağı sıfır ise işlem yine sekiz ile bölünmesini tam olarak sağlamaktadır. Ayrıca bireylerin sağlıklı işlemler yapması için çarpım tablosu hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları gerekir. Çünkü eksik bilgiden dolayı işlemlerin tekrar yanlış çıkması mümkün olabilir. Hem de sayıların çapım tablosunda yeri bilinerek yakın ve uzak tahminler de elde edilmelidir.

8 İle Kalansız Bölünme Örnek Soruları

Sekiz ile kalansız bölünmenin gerçekleşmesi için yapılması gereken ilk olarak çarpım tablosunu iyi öğrenmektir. Özellikle sekizin ve dördün katları öğrenilirken acele edilmemelidir. Çünkü işlemin yanlış yapılması bireyleri daha çok zarar etmesine neden olur. İlk olarak bilinmesi gereken sayı kaç basamaklı olursa olsun son iki basamağına dikkat edilmesidir.

Örnek vermek gerekirse bizim sayımız 345. 678. 900 sayısı olsun. Bu sayının son iki basamağına bakıldığı zaman sekiz ile tam bölünüp bölünmeyeceği bulunur. Son iki basamağı 00 olduğu görülmektedir. Makalemizde belirtildiği gibi bu kural çerçevesinde 00 sayısı sekiz ile tam bölünür kabul edilmektedir. Diğer bir açıdan bakmak için yeni bir örnek 123. 004. 156. 972 sayısı olabilir. Bu sayıya bakıldığı zaman son iki basamağının 72 olduğu görülmektedir.

Burada denilmek istenen 72 sayısı 8 sayısının 9 katı olduğu için tam bölünür. Başka bir örnek olarak 123. 456. 897 sayısı verilmektedir. Bu sayıya bakıldığı zaman son iki rakamının 97 olduğu belirtilir. 97 sayısının 8 ile bölümünden kalan 1 olmaktadır. Yani bu 9 basamaklı sayıyı sekize bölersek kalan bir olur. Bu dokuz basamaklı sayıdan bir çıkarırsak işlem sekize tam olarak bölünebilir.