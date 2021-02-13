8 İle Bölünebilme Kuralı Nedir? 8 İle Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı Ve Örnek Soruları

Bölünebilirlik kurallarından veya Bölünebilirlik testlerinden , bölme prosedürünü daha kolay ve hızlı hale getirmek için bahsedilmiştir. 8 ile bölünürlük kuralı da bunlardan biridir.

8 ile Bölünebilme Kuralı Nedir?

Son üç basamağın oluşturduğu sayılar 8'e bölünebiliyorsa, bir sayı 8'e bölünebilir.

8'e bölünebilirlik testini kullanarak 8'e bölünebilen aşağıdaki sayıları düşünün:

1792, 1824, 2000, 2880, 3320.

Tüm bu sayılar 8 ile kalansız bölünür.

1) 1792

1792'de son üç rakam 792'dir ve bu 8'e bölünebilir.

Dolayısıyla 1792, 8'e bölünebilir.

2) 1824

1824'te son üç rakam 824'tür, bu 8 ile bölünebilir.

Dolayısıyla, 1824 8 ile bölünebilir.

3) 2000

2000'de son üç basamak 000'dir ve bu 8'e bölünebilir.

Dolayısıyla, 2000, 8'e bölünebilir.

Fakat 8 bölünme kurallarına uygun olmayan sayılar 8 ile kalansız bölünemez:

1423, 1988, 2018, 2807, 3732.

8 ile Kalansız Bölme İşlemi Konu Anlatımı

Öğrenciler Matematikte bölme kurallarını veya 1'den 20'ye bölünebilirlik testlerini öğrenirlerse problemleri daha iyi çözebilirler. Örneğin, 13 için bölünebilirlik kuralları, hangi sayıların tamamen 13'e bölündüğünü bilmemize yardımcı olur. 2, 3, 4, 5 gibi bazı sayıların kolayca anlaşılabilecek kuralları vardır. 8 ile bölünebilme de bunlardan sadece biridir ve mantığı oldukça kolaydır.

Her sayı diğer sayılarla tamamen bölünemediğinden, bu tür sayılar sıfırdan başka bir kalanı bırakır. Bu kurallar, bir sayının gerçek bölenini sadece sayının basamaklarını dikkate alarak belirlememize yardımcı olan belirli kurallardır.

Kural 1

Her sayı 1'e bölünebilir. 1 için bölünebilirlik kuralının herhangi bir koşulu yoktur. 1'e bölünen herhangi bir sayı, sayının ne kadar büyük olduğuna bakılmaksızın, sayının kendisini verecektir. Örneğin 8 sayısı 1 ile her zaman kalansız bölünür.

Kural 2

Bir sayı çift ise veya son basamağı çift sayı olan bir sayı ise, yani 0 dahil 2,4,6,8, her zaman 2'ye tamamen bölünebilir. Örneğin 8 ile bölünebilen bir sayı her zaman çift sayılara bölünebilir.

508 sayısını düşünün

Sadece son 8 rakamı alın ve 2'ye bölün

Son basamak 8 2'ye bölünebiliyorsa, 508 sayısı da 2'ye bölünebilir.

Ayrıca bu sayı 8 ile de tam bölünür.

Kural 3

Say tek ise asla 8 ile bölünemez. 8 ile bölünebilmede yapacağınız ilk şey son rakamın çift olup olmadığıdır. Sayılar tekse asla 8 ile bölünmez.

Örneğin: 511, son rakamı tek olduğu için 8 ile bölünmez.

24344 sayısını alın. Son iki rakamı, yani 344'ü düşünün. 344, 8'e bölünebildiği için, orijinal 24344 sayısı da 8'e bölünebilir.

8 ile Bölünebilme Kuralına Dair Örnekler ve Etkinlikler

8'in katı: 008, 016, 024, ...... 072, 080, 088, ..... 520, 528, ..... 984, 992

Örnek 69 776 (776 = 8x97); 98 024

Bir sayı 8'in katıysa ona tam bölünür.

Örneğin, 3624 sayısının son üç basamağı 624'tür, bu da 8'e eşit olarak bölünebilir, bu nedenle 3624, 8'e eşit olarak bölünebilir.

A.) 7.120, 8'e bölünebilir çünkü son üç rakamı olan 120, sekize bölünebilen bir sayı oluşturur.

B.) 9,389, 8'e bölünemez çünkü son üç rakamı olan 389, sekize bölünemeyen bir sayı oluşturur.

Örnekleri inceleyiniz:

Soru:

8 eşit olarak 824'e bölünür mü?

Cevap:

EVET, 8, geriye hiçbir şey kalmadan 824, 103 kez giriyor. Yani bu sayı 8'e bölünebilir.

Soru:

923,780. 8 eşit olarak 780'e bölünür mü?

Cevap:

HAYIR, 8, 780'e, 97'ye girer ve geri kalanı 4'tür. Yani bu sayı 8'e bölünemez.