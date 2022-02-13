8 faktoriyel kaçtır? 8 faktöriyel kolayca hesaplama

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8 faktöriyel cevabının bulunması için 1'den 8'e kadar olan sayıların çarpılması gerekir. 8x7x6x5x4x3x2x1 çarpım sonucu olan 40320 8 faktöriyele eşittir.

8 Faktöriyel Kaçtır?

8 faktöriyelin cevabının bulunması için 8x7x6x5x4x3x2x1 yapılması gerekir. Bu şekilde 8 faktöriyel cevabı 40230 olmaktadır.

8 Faktöriyel Kolayca Hesaplama

Faktöriyellerin kolay hesaplama yöntemleri bulunur. 8 faktöriyel kolayca hesaplama için 1'den 8'e kadar olan sayıların önce düzden sonra tersten alt alta yazılması ve sonra altlı üstlü çarpılması gerekir:

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

8 14 18 20 20 18 14 8

daha sonra aynı olan sayıya kadar sayılar çarpılır ve sonuç bulunur:

8x14x18x20=40320