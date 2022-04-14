7'şer Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? Yedişer Ritmik Sayma Sayıları

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7'şer olarak ritmik sayma işlemi pek çok kişi tarafından yapılabiliyor. 100 sayısına kadar 7'şer olarak ritmik saymak mümkündür. Belirli kurallara göre sayılacak olan ritmik sayma, 7- 14 - 21- 28 - 35 - 42 - 49 - 56 - 63 - 70 şeklinde sayılır.

7'şer Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır?

Ritmik olarak saymak isteyenler farklı sayıları kullanabiliyor. 7'şer olarak da ritmik saymak mümkündür. Bireyler nasıl sayacağı konusunda araştırma yaparak bilgi edinmek isteyebiliyor. 7'şer olarak ritmik sayabilmek için 7'nin katlarını da bilmek gerekiyor. 7'şer ritmik sayma işlemi şu şekilde yapılıyor;

7 - 14 - 21 - 28 - 35 - 42 - 49 - 56 - 63 - 70 -77 - 84 - 91 - 98

Yedişer Ritmik Sayma Sayıları

Yedişer olarak ritmik saymak için, yedi sayısının katlarını doğru bilmek gerekir. Yedişer olarak saymak için yedi sayısının katlarını hesaplamak gerekiyor. 7 - 14 - 21 şeklinde 7 ekleyerek devam ettiriliyor.