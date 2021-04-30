78 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 78 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Alfabetik sıraya göre verilen plaka kodları bir aracın hangi ile ait olduğunu bizlere gösterir. Her vatandaş kendi ilinin plaka kodunu kullanabildiği gibi bazen de değiştirmek istemeyen kişiler farklı plaka kodu ile araç kullanabilir. Bu durum aracın başka bir ilden satın alınmasından kaynaklanır.

78 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

78 plaka kodu sonradan ilimiz olan Karabük'e aittir. Aslında K harfi plaka kodu sıralamasında daha öncelerde yer alsa da Karabük plaka kodlarının verilmesinden çok sonra il olduğu için 78 sayısını kendine plaka olarak almıştır.

Bu ilde yaşayan vatandaşların araç plakaları 78 ile başlamakta sonrasında harf ile devam etmektedir. Ayrıca Karabük ilinden araç satın alan bir kimse başka bir ilde yaşıyorsa yine 78 plakasını aracında kullanabilir. Ya da başka bir ilden satın alınan bir araç Karabük ilinde kullanılacak ise gerekli başvuru ve işlemler yapılarak aracın plakası 78 kodu ile değiştirilebilir. Karabük'e ait 5 ilçe bulunmaktadır. Her ilçenin plakasında ise 78 sayısından sonra farklı aralıklarda harf kodları verilmektedir.