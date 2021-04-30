77 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 77 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye'de seksen bir il vardır. Yetmiş yedi de sonlara yakın bir sayıdır. Tüm plaka kodları alfabetik şekilde sıralanır. Bu yüzden de yetmiş yedi plakalı araçlar alfabetik olarak sonlara doğu olan bir harf ile başlar.

77 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Aittir?

Yetmiş yedi numaralı plakaya sahip olan şehir Yalova'dır. Y harfi alfabenin sondan ikinci harfidir. Bu yüzden Yalova ili yetmiş yedi numaralı plakayı almıştır. Yetmiş yedi numaraya sahip olan araçların araç kayıtları Yalova ilindedir. Yani yetmiş yedi numaralı araçların trafiğe ilk çıktığı yer burasıdır. Bu yüzden aracın doğum yeri Yalova'dır da denilebilir.

Her şehrin farklı bir plaka numarası olsa da plakada yer alan harfler ve sayılar rastgeledir. Örneğin 77 KT 425 plakalı bir aracın Yalova şehrinde trafiğe kaydı yapıldığı bellidir. Diğer harfler ve rakamlar da düzenlenebilir. Fakat düzenlenmemesi durumunda rastgele sayılar ve rakamlar verilecektir. Yetmiş yedi sayısını değiştirmek mümkün değildir. Çünkü araç kaydı sadece araba ilk trafiğe çıktığında bir kez yapılır