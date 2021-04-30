76 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 76 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ülkemizde 81 farklı şehir vardır ve bu şehirlerin her birinde kullanılan plaka kodu bir diğerinden farklı olacak şekilde ayarlanmıştır.

76 Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Plaka kodları trafiğe çıkan bütün motorlu taşıtların hangi ile ait olduğunu belirten kodlardır. Plaka kodu ne ise o motorlu taşıt o ile kayıtlıdır demektir. Ülkemizde 81 farklı plaka kodu bulunur. Plaka kodları iki basamaklı sayılardır. Plaka kodlarının değeri ise 01 ve 81 arasında değişkenlik gösterir. Her ile özel olarak belirlenen plaka kodları, illerin bütün ilçelerinde değişmeden kullanılan sayılardır. Bir ilin bütün ilçeleri aynı plaka koduna sahiptir.

Plaka kodları sistem olarak şehir isimlerinin alfabetik şekilde sıralanması ile elde edilmiştir. 81 ilimizden pek çoğu bu sisteme uyarken sonradan il olmaz hakkı kazanan illerimizde bu sistem geçerli olmaz. 76 plaka koduna sahip Iğdır ili de sonradan il hakkı kazanmış bölgelerimizdendir ve bu nedenle alfabetik sıralamaya uymaz.