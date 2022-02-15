75'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 75 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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75 sayısının bölenleri ve çarpan 6 adet sayı bulunmaktadır.

75 Sayısının Çarpanları ve Bölenleri Nelerdir?

75 sayısının çarpanları ve bölenleri aynı sayılardır. 75 sayısının çarpanları bilindiğinde bölenleri de bilinmiş olmaktadır. 75 sayısının çarpanları ve bölenleri bulmak için hangi iki sayının çarpımının 75 sayısı elde ettiği düşünülmelidir. 75 sayısının çarpanları ve bölenleri:

75 sayısı 1’e bölündüğünde 75 çıkmaktadır. 75 sayısı ile 1 çarpıldığında 75 çıkar. 1 sayısı ve 75 sayısı bölen ve çarpandır.

75 sayısı 2 ile bölünmediği için 3 sayısına geçilir. 75 sayısı 3 ile bölündüğünde 25 sayısı çıkmaktadır. 75 sayısının bölenlerine ve çarpanlarına 3 ve 25 sayısı da eklenmiş olur.

75 sayısı 4 ile bölünmediği için 5 sayısına geçilir. 75 sayısı 5 ile bölündüğünde 15 sayısı çıkmaktadır. 75 sayısının bölenlerine 5 ve 15 sayıları da eklenir.

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75 sayısının bölenleri ve çarpanları 1, 3, 5, 15, 25 ve 75 sayılarıdır.

75 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

75 sayısının çarpanlarına bakıldığında 6 adet sayı gözükmektedir. 75 sayısının çarpanları ya da bölenleri 1, 3, 5, 15, 25 ve 75 sayılarıdır. Bu sayılar 75 sayısının çarpanları aynı zamanda bölenleri olarak bilinmektedir. Asal çarpanlar sadece kendisine ve 1 sayısına bölünen sayılardır. 75 sayısının asal çarpanları 3 ve 5 sayılarıdır. 75 sayısının çarpanlarına bakalım:

1 sayısı asal bir sayı değildir en küçük asal sayı 2’dir.

3 sayısı 1 sayısına ve 3 sayısına bölünebilmektedir bu nedenle 3 sayısı asal sayıdır.

5 sayısı 1 sayısına ve 5 sayısına bölünebilmektedir bu nedenle 5 asal bir sayıdır.

15 sayısı 1, 3 ve 5 sayılarına bölünebilmektedir bu nedenle asal sayı değildir.

25 sayısı 1, 5 ve 25 sayılarına bölünebilmektedir bu nedenle asal sayı değildir.

75 sayısı 1, 3, 5, 15, 25 ve 75 sayılarına bölünebilmektedir bu nedenle asal sayı değildir.