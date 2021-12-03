750 engelli öğretmen atandı

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İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında bugün vefat eden genel başkan yardımcım Güldal Akşit hanımefendiye Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm engellilerin 3 Aralık Engelliler gününü tebrik ediyorum. Elbette tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz ama engelli sporcularımızın başarılarına çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Buradan bir kez daha kendilerini kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Bugün Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı zamanda 750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünkü ile birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor. 2002 yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5 bin 777. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında, engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

KANUN ÇOK YAKINDA MECLİS GÜNDEMİNDE

Nitekim önceki gün külliyemizde yaptığımız 20’nci Milli Eğitim Şurası açılış programında öğretmenlerimizle ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Hazırlıklarını tamamladığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu inşallah çok kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirine sunacağız. Böylece öğretmenlerimizi ülkemiz tarihinde ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Düzenleme öğretmenlerimizin mevcut tüm kazanımlarını korurken onlara aynı zamanda yeni, sosyal ve özlük hakları da getiriyor. Öğretmenlik mesleğinin itibarına ve önemine uygun bir şekilde özgün bir bakış açısıyla hazırlanan çalışmanın eğitim camiamızda şimdiden büyük bir hüsnü kabul ve sevinçle karşılandığını görüyoruz. Bugün atama heyecanı yaşayan kardeşlerimiz başta olmak üzere Öğretmenlik Meslek Kanununun bir kez daha öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

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Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik sistemini Türkiye’ye kazandırdık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye kavuşturduk. Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamuya ait bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde sıra bekleyen hiçbir engellimiz kalmadı. Uyguladığımız istihdamı teşvik politikalarıyla bugüne kadar toplam 384 bin engelli kardeşimizi iş hayatına kazandırdık.

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BÜTÜNCÜL BİR MESLEK KANUNA KAVUŞTURACAĞIZ

Öğretmenlerimizi ilk kez kapsamlı, yenilikçi ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşturacağız. Değişen şartlara göre engellilere yönelik politikalarımızı da güncelliyoruz. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladık. Engellilerle ilgili çalışmalarına yön verecek bir yol haritası ortaya çıktı. 3 ayrı eylem planı ile hizmete geçireceğimiz vizyon belgemizi tekamül ettik. Yasa önünde eşit tanınmalarını sağlayacağız. Ailelerini de kapsayan hizmetler tanımlıyoruz. Vizyon belgemizde birlikte yaşam kültürümü güçlendiren çocuklarımızı da unutmadık. İzleme sistemlerini güçlendiriyoruz. Engelli kardeşlerimizin girişimcilik hayallerine de destek veriyoruz. Sürdürülebilir bir finansman sistemi kurarak ekonomik güvence altına alıyoruz."

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500 ENGELLİ PERSONEL DE ATAYACAĞIZ

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de “Bugün atamalarını yapacağımız tüm öğretmenlere görev yerlerinde muvvaffakiyetler diliyorum. Söz konusu eğitim olduğunda her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Öğretmenlik tüm kadim milletlerde en saygın meslekler arasında yer alıyor. Bilim erbapları her zaman el üstünde tutulmuş, öğretmenlerine saygıda kusur etmeyen medeniyetler yükselmiştir. Bakanlık olarak öğretmenlerin mesleki gelişimini arttırmaya önem veriyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun mesleki gelişime çok büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Bu konu 20’inci Milli Eğitim Şurası’nın da gündemi oldu. Engelli vatandaşlarımızın hayata katılımını arttırmak bakanlık olarak en önemli alanlarımızdan biridir. Bakanlık olarak en önemli konumuz eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Engelli tüm öğrencilerimizin hakkının yerine getirilmesi açısından da önemlidir. Şuramızın ana teması olan eğitimde fırsat eşitliği ilkesini sadece öğrencilerimiz için değil öğretmenlerimiz için de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün 750 engeli öğretmen atamamız da bu gayretin bir sonucudur. Aramıza bugün yeni katılan tüm öğretmenlerimize hoş geldin diyor, muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah yakında 500 engelli memurumuzu da Bakanlığa dahil edecek olmaktan mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum” dedi.

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ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ EĞİTİM GÖRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise şöyle konuştu: “Uzun ince bir yol olan hayata yolumuzun tıkandığı, yönümüzün bambaşka yerlere saptığı dönemler olur. Böyle durumlarda hem bizim bireysel olarak hem de devletlerin sistemsel olarak üzerine düşen görevler vardır. Bu anlamda hiçbir ayrımcılığa göz yummuyor, her türlü hak ve özgürlüğün eşitliğini destekliyoruz. Herkesin kendini eşit hissettiği, potansiyelini ortaya çıkarabildiği şekilde çalışıyoruz. Hizmetlerimizin engelli bireylerimize ulaşması için sağlıklı bir hukuki sürece ihtiyacımız olduğu bir gerçektir. Engelli bireylerimiz sosyal hayata katılımında en büyük sıkıntı her alanın herkes için erişilebilir olmaması geliyordu. Dolayısıyla erişilebilirliği en önemli konumuz olarak belirledik. Şehirlerimizde binalardan, ulaşıma, dijital hizmetlere kadar erişilebilirlik üzerine çalıştık. Erişilebilirlik yılı ilan edilen 2020’de birçok proje ortaya çıkardık. Düzenlediğimiz denetimlerle belediyelerin ve kurumların hassasiyet göstermeleri için aralıksız çalışıyoruz. Yüzde 100 dijital dönüşüm ve engelsiz iletişim çalışmalarını sürdürüyoruz. Engellilere yönelik hizmetlerimizde temel vizyonumuz, onların hayatlarını engelsiz bir biçimde sürdürülebilmeleri oldu. Ancak bunu mümkün olmadığı durumlarda desteklerimizle yanlarındayız. 2005 yılından bu yana bakım hizmetlerimize devam ediyoruz. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir içi ve şehir dışı ulaşımda ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına taşıdığımız öğrenciler, rehabilitasyon merkezlerinde ücretsiz eğitim görüyorlar.”