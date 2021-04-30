75 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 75 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ardahan ilimiz, batı kısmından Artvin iline, güneybatı kısmından ise Erzurum iline, güney kısmından da Kars'a ve doğu kısmından da Gürcistan ile komşudur. Ardahan ili ve Gürcistan arasında toplamda 2 adet sınır kapısı vardır. Ardahan ili farklı doğa güzelliklerine sahip bir şehirdir. Yüksek ovaları, akarsuları, ormanları, zengin çiçek çeşitliliği ile gezilmesi gereken doğal bir güzelliğe sahip olan şehirdir.

75 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

75 plaka kodu, ülkemizin Ardahan iline aittir. Ardahan ili toplamda 6 ilçeden oluşur. 7 belediye, 40 Mahalle, 226 köyü içerisinde barındıran Ardahan ili, 97.500'e yakın nüfusa sahiptir.

75 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Ardahan ili genelinde 850'ye yakın minibüs, 4000'e yakın otomobil, 3 bine yakın kamyonet, 150'ye yakın otobüs, 500 motosiklet, 500 kamyon, 11 bine yakın traktör ve toplamda 20 bine yakın plakalı araç bulunur. Motorlu taşıtlar listesinde Ardahan ili yaklaşık olarak binde birlik bir kısmı kaplamaktadır.

Ardahan İlçelerinin Plaka Kodları

AC ve AZ arasında 001-999 rakamsal aralık,

M grubunda 0001-9999 rakamsal aralık,

T grubunda 0001-9999 rakamsal aralıkta plaka bulunur.