74Hc595 nedir? 74Hc595 Entegresi ne işe yarar ve kullanım alanları

Bir entegre sistem olarak elektronik devrelerde kullanılan 74HC595 amacına uygun şekilde değerlendirilmektedir. Bir dönüştürücü olarak da değerlendirilen bu yapıyı bir sistem şeklinde ele almak mümkün. Şimdi gelin beraber bu entegrenin ne olduğuna bakalım ve inceleyelim.

74HC595 Nedir?

Seri olarak girilmiş verinin veya datanın paralele dönüştürülmesini sağlayan sistem 74HC595 entegresi olarak bilinmektedir. Bu sistem 8 bit çıkış ile beraber paralel çıkış ve aynı zamanda 8 D tipi flip flopa sahip olarak kullanılmaktadır. Böylece amaca bağlı olarak farklı elektrik ve elektronik cihazlar kapsamında veriler ya da datalar işlenir ve dönüştürmek suretiyle kullanılır. Bu doğrultuda giriş ve çıkışlar kontrol edilmek suretiyle aynı zamanda led sistem noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

74HC595 Entegresi Ne İşe Yarar?

Özellikle çıkışların az geldiği ya da gereksiz çıkışların harcanmaması gereken durumlarda kontrol için 74HC595 entegresi kullanılmaktadır. Özellikle transistör ve paralel bir girişle çalışan elemanı kontrol etmek için net üzerinden değerlendirilmektedir. Böylece birçok farklı elektronik sistem çok daha etkin bir şekilde üretimden geçerek sağlıklı biçimde kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda veriler ya da datalar paralel bir şekilde dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm ile beraber sağlıklı bir şekilde sistem amaca göre değişik alanlarda kullanılır.

74HC595 Entegresi Kullanım Alanları

74HC595 entegresi özellikle endüstriyel alanlarda yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda LED, transistör ve paralel girişle çalışan elemanları kontrol üzerinden önemli bir potansiyel teşkil eder. Özellikle mikrodenetleyiciler için herhangi bir pil sıkıntısı yaşanıyorsa, bu alanda değerlendirilmektedir.

Etkin bir şekilde bu değerler üzerinden sorunu çözme imkanı sağlar. Böylece seri olarak gelen birçok farklı veri ve data eş zamanlı olarak paralele dönüştürülmektedir. O yüzden özellikle birçok elektronik cihaz içerisindeki devrelerde kullanılır.

Bu devrelerin iş makineleri üzerinden de ön plana çıkıyor. Bu sebepten dolayı endüstriyel alanda kullanım için 74HC595 entegresinin büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Belirlenmiş olan kodlar vasıtasıyla hazırlanan ve devre içerisine yerleştirilen bu sistem, aynı zamanda kullanım alanına bağlı olarak görevine göre değişik çeşitler üzerinden de değerlendirilmektedir. Özellikle mikrodenetleyiciler için seri giriş ile beraber paralel çıkış üzerinden dönüştürmek suretiyle, birçok farklı cihaz ve yapı için etkin bir çözüm imkanı sağlamaktadır.