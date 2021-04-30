Türkiye şehri 81 ilden oluşur. 81 ilimizin hepsinin kendi arasında değişen plaka kodları mevcuttur. Plaka kodları plakaların en başında yer alan iki basamaklı sayılara verilen isimdir. Peki 74 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 74 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir? Sizler için 74 plaka koduna sahip ilimizi detayları ile derledik.

Trafiğe kayıtlı olan bütün motorlu taşıtlar ön ve arka kısımlarında plaka taşımak zorundadırlar. Plakalar üzerinde ise çeşitli kodlar ve harfler yer alır. Plakalar üzerinde ilk sırayı ise iki basamaklı plaka kodları alır.

74 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Plaka kodları, plakaların en başında yer alan iki basamaklı sayılardır. Bu sayılar trafikteki araçların kayıtlı oldukları ili gösteren sayı olma özelliğine sahiptirler. Ayrıca plaka kodları illerin posta kodlarındaki ilk iki haneyle de aynıdırlar. Bu sayede ülkemizdeki kargo işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. İl il değişen plaka kodları illerin ilçelerine bakıldığında değişmeden kalır. Yani bir ilin farklı ilçelerinde aynı plaka kodu kullanılır. Ülkemizde toplam 81 farklı il olduğu için trafikte kullanılan 81 farklı plaka kodu mevcuttur.

74 plaka kodunun ait olduğu ilimiz Bartın ilimizdir. Bartın ili sonradan il olma özelliği kazanmıştır. Bartın gibi sonradan il olan şehirlerimizde plaka kodları en sondan eklenecek şekilde artar. Diğer illerimizde ise plaka kodları alfabetik sıralamaya göre verilir.