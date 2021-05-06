7358 nitelik kodu nedir? KPSS 7358 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Kamuda memur olarak görev almak isteyenler için, KPSS tercih kılavuzunda nitelik kodlarına yer vermektedir. Nitelik kodu ise; adaylarda aranan şartlar ve adayın sahip olması gereken bazı özellikleri ve nitelikleri temsil eder. Bu bakımdan 7358 nitelik kodu, memur adayları tarafından en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alır.

7358 Nitelik Kodu Nedir?

7358 nitelik kodu, pek çok memur adayı tarafından merak edilen en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda 7358 nitelik kodu, zabıta memuru kadrosunu ifade etmektedir. Ayrıca, Zabıta Memuru kadrolarını temsil eden 7358 nitelik kodunu tercih edecek olan başvuru yapacak olan adayların Belediye Zabıta Yönetmeliğinde varlık göstermekte olan genel koşulların yanı sıra; 30 yaşından küçük olmaları gerektiği anlamına gelir.

Ayrıca bu kadroya başvuracak bireylerin, aç kanına tartılması, çıplak ayak ile erkek adaylarda en az 1.67, kadın adaylarda ise 1.60 cm. boyuna sahip olmak ve adayların boy ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmaması koşulunun arandığını ifade eder. Bu bakımdan 7358 nitelik kodu, adaylar için büyük bir önem taşır.