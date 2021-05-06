7302 nitelik kodu nedir? KPSS 7302 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

7302 nitelik kodu gibi devlet memurluğuna alım sırasında uygulanan birçok hatta binlerce nitelik kodu ortaya konulmuştur. Bunlar kişilerin niteliklerini ortaya koyan, ayıran bir kodlama şeklidir.

KPSS 7302 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

KPSS sınavı ÖSYM tarafından yapılan ve ÖSYM tarafından sonuçlandırılan bir sınavdır. Mesleğe girişte ilk aşamadır. Bu sınavdan iyi bir sıralama ve puan yapan kişiler kadro sayısına göre memuriyete alıma hak kazanırlar. Her yıl memurluğa kaç kişi alım yapılacağı değişir. Bu alım sıralaması da en yüksek puandan en düşük puana göre yapılır. O nedenle kişilerin iyi bir puan almaları gerekir.

Bunun yanı sıra bazı niteliklere sahip olmaları gerekir. Bu nitelikler de nitelik kodları adı altında sınıflandırılır. 7302 nitelik kodu sürücü belgesi ile ilgili bir koddur. Bu nitelik kodunda kişiler ellerinde bulunan sürücü ehliyeti sınıfına göre bazı yerlere atanırlar. Bu kategoride kişilerin ehliyeti, sürücü belgesi önem arz eder.