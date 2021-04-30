73 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 73 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

73 plaka koduyla göreceğiniz araçların Şırnak iline ait olduğu bilmelisiniz. Şırnak iline kayıtlı olan her türlü araç 73 plaka kodu ile başlamaktadır. Başka hiçbir il 73 plaka kodunu asla kullanamaz. Çünkü illerin plaka kodları sadece kendilerine özeldir.

73 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

Doğu Anadolu'nun ilgi çeken şehirlerinden birisi olan Şırnak, 73 plaka kodunun sahibidir. 73 plakayla başlayan her araç Şırnak şehrine aittir. Başka bir şehir 73 plaka kodunu kullanma imkanına sahip değildir. O yüzden çevrenizde 73 plakaya sahip bir araçla karşılaşırsanız eğer Şırnak şehri aklınıza gelmelidir.

Şırnak ilinin merkezi hariç 6 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçelere ait araçlarda 73 plaka kodu ile başlamaktadır. Ancak, plakaların içinde yer alan harf gruplarında değişiklik yapılmıştır. Bunun nedeni ise ilçelerin isminin karışmaması içindir. 73 kodlu plakayı gördüğünüzde aklınıza öncelikle Şırnak ili gelmelidir. Ondan sonra harf grubuna bakarak hangi ilçeye ait olduğunu bulabilirsiniz. Tabi 73 plaka ile başlayan araçların hepsi Şırnak ilinin kayıtlı araçlarıdır. Harfler yardımıyla Şırnak'ın hangi ilçesi olduğunu rahatlıkla bulacaksınız.