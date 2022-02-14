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72'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 72 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

72nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 72 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Çarpanlar ve bölenler konusu Matematikte geniş bir alana hitap etmektedir. Özellikle çarpanlar konusunu bilmek pek çok işlemi çözmeye yardımcı olmaktadır. 72 sayısının çarpanlarını bulmak da oldukça kolaydır. Peki 72'nin çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 72 sayısının asal çarpanları ve bölenlerini sizlere detaylıca derledik.

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 72 sayısının çarpanları bulunduğunda bölenleri de kolaylıkla bulunmaktadır. Bu nedenle bir sayının çarpanlarını bulmak bölenlerini bulmak için de önemli olmaktadır. 

 72'nin Çarpanları ve Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 Bir sayının çarpanları ve bölenlerini bulmak için basit bir yöntem bulunmaktadır. Çarpanı istenilen sayıyı birden başlayarak tam sayıya bölündüğü zaman çarpanları kolay bir şekilde bulunur. 72 sayısının sırası ile bölünmüş halleri şu şekilde olmaktadır: 

 - 72/1: 72 bu nedenle 1 ve 72 sayıları

 - 72/2: 36 bu nedenle 2 ve 36 sayıları

 - 72/3: 24 bu nedenle 3 ve 24 sayıları

 - 72/4: 18 bu nedenle 4 ve 18 sayıları

 - 72/6: 12 bu nedenle 6 ve 12 sayıları

 - 72/8: 9 bu nedenle 9 ve 8 sayıları 

 Bölme işlemlerinin sonucunda çıkan cevaplar da 72 sayısının bölenlerini vermektedir. Fakat 72 sayısı 5 ile 7 sayısına tam bölünmediği için çarpanı ve böleni olmamaktadır. 

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 72 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 Matematikte önemli olan konulardan birisi de çarpanlar konusudur. Bir sayının çarpanlarını ve bölenlerini hızlı bir şekilde bulabilmek Matematikte pek çok alanda kolaylık sağlamaktadır. 72 sayısının ise 12 çarpanları ve bölenleri şunlardır: 

 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 ve 72 sayılarıdır.

 

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