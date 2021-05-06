7248 nitelik kodu nedir? KPSS 7248 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Kamu personeli atamalarında bazı kadrolar için istenen özellikler nitelik kodları ile açıklanır. 7248 nitelik kodu da bu kodlardan biridir ve atama yapılacak pozisyonun çalışma koşulları ile ilgilidir.

KPSS 7248 Nitelik Kodu Özel Şartı Ne İşe Yarar?

Kamu personeli alımlarından önce kamu kurumlarının ülke genelindeki merkez ve taşra teşkilatlarından personel ihtiyaçları Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirilir. Burada yapılan değerlendirmelerden sonra atama yapılacak pozisyonlar ÖSYM'ye gönderilir ve burada bir tercih kılavuzu hazırlanarak daha önce KPSS sınavına girmiş memur adaylarına ulaşımı sağlanır.

Tercih kılavuzunda her pozisyon için adaylarda bulunması gereken genel ve özel şartlar da net olarak yazar. Özel şartlar nitelik kodları ile ifade edilerek netleştirilir. Her pozisyon için aranan nitelik kodları tercih kılavuzunda yazar ve adayların bu kodların ne anlama geldiğini bilerek tercihte bulunması beklenir.

7248 nitelik kodu gerektiren kadrolar vardiyalı olarak çalışılan işleri ifade eder. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olanların bu kadroları tercih etmemesi gerekir. Kodun anlamına bakılmadan tercihte bulunan ve bu kadrolara atananlar için sorumluluk kabul edilmez.