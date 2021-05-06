7225 nitelik kodu nedir? KPSS 7225 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihlerini yapacak adayları, KPSS nitelik kodlarını öğrenmek istemektedir. Bu bakımdan da bu yönde araştırmalar gerçekleştirmektedirler. Belli kamu kurum ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek olan memur alımlarında KPSS 7225, nitelik kodu anlamlarıyla birlikte sorgulanmaktadır.

7225 Nitelik Kodu Nedir?

Pek çok kişi tarafından merak edilen ve araştırma konusu haline gelen 7225 nitelik kodu nedir sorusunun yanıtı şöyledir; " 7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Neticelenmesi" Güvenlik Soruşturması pek çok kamu kurum ve kuruluşunda haliyle uygulanan nitelikte bir uygulama olma özelliği taşımaktadır.

Hayata geçirilen tahkikatlarla birlikte memur olmak isteyen bireyin devlet memuru olmasının önünde herhangi bir engelleyici nitelikte bağlantısının olup olmadığı araştırması yapılacaktır. Gerçekleştirilen bu uygulamanın en önemli sebeplerinden birisi de oldukça yakın dönem içerisinde yaşanmış olan FETÖ tehlikesidir.

FETÖ örgütünün, devletin birbirinden farklılık gösteren kurumlarına kendi elemanlarını sızdırarak kendi hedefleri doğrultusunda onları kullanmasının engellene bilir olmasını sağlamaktır.Bu kapsamda FETÖ terör örgütünün bu yöndeki olası girişimlerinin önüne geçilebilmesi için kamu kurumlarına yönelik tüm alımlarda adayların, terör örgütleriyle bağlantısının olup olmadığı yönünde araştırma yapılmaktadır.