72 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 72 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

72 plaka kodu Batman şehrine aittir. Batman şehrimiz Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.

72 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Her şeyin onu niteleyen ve belirten bir ayıracının olması gerekir. Özellikle sayısı çok olan şeylerde bu mühimdir. Aynı şekilde devlet ile ülke ile ilgili unsurlar da ise kodlama çok önemli bir yer tutar. O kodlama sayesinde her şey daha anlaşılır. Bu sebeple de her şehrin kendisine ait bir kodu olmakta ve 72 plaka kodlu şehrimizde Batman olmaktadır. Batman Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan şehirlerimizden birisidir.

72 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

72 plaka numaralı şehrimiz Batman'dır. Batman şehri iklimsel olarak karasal olan, soğuk şehirlerden birisidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunması buna sebep teşkil eder. Bunun yanı sıra gelişme düzeyi henüz yüksek bir seviyeye gelmemiş olan bir şehrimizdir. Yeni projeler ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yakın bir zamanda atılım beklenen bir şehir değildir.