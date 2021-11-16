71 yaşında 5'inci diplomanın peşinde

Haberin Devamı

İSTANBUL’da yaşayan ve bir kız çocuğu ile bir torun sahibi olan Gürol Özgüven, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden 1973 yılında mezun oldu. Özgüven, 40 yıl sonra üniversite sıralarına geri döndü. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji, eş zamanlı olarak da Anadolu Üniversitesi’nde felsefe bölümlerini seçerek, açıköğretimde lisans eğitimine başladı. Felsefe eğitimi kısa sürse de sosyoloji bölümünden mezun oldu. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Kültürel Miras ve Turizm, Anadolu Üniversitesi’nde de Yeme-İçme ve Konaklama İşletmeleri Yöneticiliği ve Aşçılık bölümlerine kaydoldu. İki bölümden de aynı anda mezun olduğunda diploma sayısı 4’ü buldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi önlisans programına ise kızıyla birlikte kaydoldu.

YAŞIMA UYGUN OLANI SEÇTİM

Haberin Devamı

Ancak bununla da yetinmeyen Özgüven 5’inci diplomanın peşine düştü. Bu defaki okulu Anadolu Üniversitesi oldu. Yaşlı Bakımı Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Gürol Özgüven, bölüm tercihinin nedenini şöyle anlatıyor:

“70 yaşını idrak etmem nedeniyle, kendimi ilgilendiren, gelecek hayatıma katkı ve fayda sağlayacağını düşündüğüm bir bölüm seçtim. Bilimsel olarak yaşlılığı yakından tanımak ve bu konuyu etraflıca öğrenmek istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü’nün 1998 tanımlamasına göre, yaşlılık dönemi diliminde bulunmama rağmen, kendimi ne bu grupta görüyor ne de düşünüyordum. “

KENDİMİ DURDURAMAYABİLİRİM

Özgüven, “Mezuniyet sonrasında yeni hedeflerim mutlaka olacak. Yeni bilgiler edinme yolunda ara olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yeter ki gerekli fiziksel ve zihinsel kuvvete, yeteneğe sahip olalım. Bahar dönemi geldiğinde, mezuniyete doğru, sanırım kafamda ilgi duyacağım yeni bir branşı oluşturmaya ve düşünmeye başlayabilirim. Sağlıkla yaşadığım sürece, kendimi durduramayabilirim”diyor.

HAYATA YENİDEN BAŞLAMAK GİBİ

Uzun yıllar sonra mezuniyet heyecanı gerçekten bir başka duygu. Yeniden hayata başlamak gibi bir şey. Bu farklı olguyu anlayabilmek için bizzat yaşayıp tatmak gerek.