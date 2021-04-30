71 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 71 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Araçların önünde ve arkasında levha şeklinde bulunan kısımlara plaka denilmektedir. Plakasız hiçbir araç trafiğe çıkamaz. Aynı şekilde motosiklet ve diğer araçlarında mutlaka plakası olmak zorundadır. Tabi çeşitli plakalar olduğu için bu durum merak konusu olmuştur. 71 plakayı merak edenler ise bu kodu kullanan şehrin Kırıkkale olduğunu unutmasın.

71 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Özellikle genel kültür yarışmalarında sıkça sorulan sorulardan birisi plaka kodlarıdır. 01 den başlayan plakalar 81 sayısına kadar gitmektedir. Yani her il için bir plaka kodu bulunmaktadır. Ayrıca bulmaca çözenlerinde sıklıkla karşısına çıkan sorulardan birisi verilen plaka kodunun hangi şehre ait olduğudur. Eğer 71 plaka ile ilgili bir şey karşınıza çıkarsa Kırıkkale şehri aklınıza gelsin.

Kırıkkale ve ilçelerine ait kayıtlı araçlar 71 plaka koduyla başlamaktadır. Yaşadığınız yerde yada Türkiye’nin başka bir yerinde 71 plakalı bir araç görme şansınız vardır. Bu araçların kayıtlı olduğu şehir Kırıkkale şehridir. Plaka kodları normalde alfabetik sıra ile gider ancak daha sonradan il olanlara farklı kodlar verilmiştir. Kırıkkale şehri de bu illerden birisidir.