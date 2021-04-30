70 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehre ait? 70 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodu denilen sayılar, plakaların en başında yer alırlar ve iki haneden meydana gelirler. Bu iki hane 01 ve 81 numaraları arasında değişen değerlere sahiptirler.

70 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Türkiye'de bulunan 81 ilin her birinin kendine özgü bir plaka kodu vardır. Bu kodlar araçların hangi ile kayıtlı olduğunun anlaşılmasını sağlayan iki basamaklı sayılardır ve plaka kodlarının değeri 01 ile 81 arasında değişir. Çünkü ülkemizde 81 il bulunur. Plaka kodlarının illere dağıtılış şekli genel olarak alfabetiktir.

İl isimlerinin alfabetik sıralanması ile illerin plaka kodları kolaylıkla bulunabilir. Ancak bu durumun uymadığı bazı şehirlerimiz de mevcuttur. Ülkemizde belirli bir tarihe kadar il olan yerlerde plaka kodu sistemi şehir isimlerinin alfabetik olarak sıralanmasıyla oluşturulur. Ancak sonradan eklenen illerimizde bu sistem geçerli olmamaktadır.

70 plaka koduna sahip ilimiz de alfabetik sıralamaya uymayan, sonradan il olma özelliği kazanmış şehirlerimizdendir. 70 plaka kodu Karaman ili için kullanılan bir numaradır.