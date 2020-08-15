7. Sınıf Türkçe Zarflar (Durum, Zaman, Yer-Yön, Miktar Ve Soru Zarfları) konu anlatımı

Zarflar; sıfatlardan, fiilimsilerden ve fiillerden önce gelerek onları miktar, yer, zaman ve özellik bakımından belirten sözcüklerdir. Bir diğer ismi belirteçtir. Görevleri bilindiği takdirde cümle içerisinde nerede bulunduklarını anlamak gayet kolay şekilde gerçekleşmektedir.

Zarfların Özellikleri

Zarflar, zarf görevini cümle içerisindeki sahip oldukları göreve göre almaktadırlar. Tek başlarına, sıfatlar gibi isim görevinde bulunmaktadırlar.

Eğer bir sözcük, fiili niteliyorsa ve fiille bağlantı içerisindeyse zarf olarak adlandırılır. Ancak ismi niteliyorsa ve isimle bir bağlantısı var ise sıfat görevinde bulunmaktadır.

Zarflar kendi içlerinden soru zarfları, miktar zarfları, yer-yön zarfları, zaman zaafları ve durum zarfları olarak ayrılmaktadırlar.

Durum Zarfları

Durum zarfları, fiilin bildirmekte olduğu işin sebebini, özelliğini, durumunu veya oluşunu belirtmektedir. Fiile sorulacak niye, niçin, neden veya nasıl sorularına cevap vermektedirler.

"Öğrenciler konuyu dikkatle dinliyordu" cümlesine bakacak olursak, "dinliyordu" fiilini "nasıl dinliyordu" olarak sorgulayabiliriz. Bu sorunun sonucunda "dikkatle" cevabını almaktayız. Dolayısıyla, "dikkatle" kelimesi filin durumunu belirtmekte olduğundan dolayı durum zarfı olarak isimlendirilmektedir.

Zaman Zarfları

Zaman zarfları, fiilin gerçekleşme zamanını belirten kelimelerdir. Fiile sorulacak "ne zaman" sorusuna cevap vermektedirler. Bu zarflar sayesinde eylemlerin gerçekleşme dönemini anlayabiliriz.

"Soğuk hava haftaya etkili olacak" cümlesine baktığımızdan eyleme yani "etkili olacak" kelimelerine "ne zaman" sorusunu sorabiliriz. Dolayısıyla "ne zaman etkili olacak" sorusuna "haftaya" cevabını alabiliriz. Bundan dolayı "haftaya" kelimesinin zaman zarfı olduğunu düşünebiliriz.

Yer-Yön Zarfları

Yer-yön zarfları, fiilimsileri veya fiilleri yön ve yer bakımından belirtmektedirler. "Nereye" sorusuna cevap olarak alınmaktadırlar. En çok kullanılan zaman zarfları; doğru, biri, öteki, geri, ileri, dışarı, içeri, yukarı ve aşağı kelimeleridir.

Yer-yön zarflarına örnek olarak "camdan aşağı bakıyor" cümlesini verebiliriz. Eyleme yani "bakıyor" kelimesine "nereye" sorusunu sorduğumuzda "aşağı" cevabını almaktayız. Bu sorunun cevabını "aşağı" kelimesi bizlere belirttiği için, "aşağı" kelimesinin yer yön zarfı olduğunu bilmekteyiz.

Miktar Zarfları

Miktar zarfları başka bir zarfın, sıfatın veya fiilin azlığını-çokluğunu belirtmektedir. Bu zarflar, "ne kadar" sorusuna cevap olarak alınmaktadırlar. En çok kullanılan zarflar; bayağı, epeyce, fazla en çok, pek çok, oldukça, biraz, kadar, çokça, daha, çok, az kelimelerdir.

"Hava sıcaklığı çok düşecekmiş" cümlesine bakabiliriz. File soracağımız "ne kadar düşecekmiş" sorusuna cevap olarak "çok" kelimesini alabiliyoruz. Bundan dolayı "çok" sözcüğünü miktar zarfı olarak bulabiliriz.

Soru Zarfları

Soru zarfları, fiilimsileri veya fiili soru bakımından belirtmektedirler. Bu zarfları bulabilmek adına fiile, ne kadar, ne zaman, ne, niye, niçin, neden ve nasıl sorularını sorabiliriz.

Örnek olarak "Ankara'ya ne zaman varırız" cümlesine bakabiliriz. Bu örnek içerisinde ne zaman sorusunun cevabı "varma" fiiline sorularak bulunmaktadır. Cevap olarak ise, "Ankara'ya akşam varırız" gibi bir cümle alınacaktır. Yani cevap olarak alınacak cümle içerisinde de "akşam" kelimesi gibi bir zarf bulunmaktadır. Bundan dolayı "ne zaman" kelimelerini soru zarfı olarak kabul edebiliriz.

Zarflar, dilimizde bulunan önemli yapıların başında gelmektedir. Pek çok kişi tarafından bilinmemektedirler. Bundan dolayı zarflar üzerinde hakimiyet kurmak bizim ön plana çıkabilmemiz adına büyük önem taşımaktadır. Bu konuda yapabileceğimiz basit çalışmalarla birlikte kendimizi zarflar üzerinde ciddi anlamda geliştirebiliriz. Bu sayede hayatımızda çok daha başarılı olabilmemiz mümkün hale gelmektedir.