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Geri7. SINIF 7. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı
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7. SINIF
Haber Giriş: 15.09.2020 - 01:52 | Son Güncelleme:

7. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı

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7. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı
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Türkçede yazımı karıştırılan birçok sözcük bulunmaktadır. Yanlış yazılan kelimeler metnin daha zor okunmasına ve anlatım bozuklarına neden olur. 7. sınıflar için yazımı karıştırılan sözcükler konusunu örneklerle anlattık.

Yanlış yazılan kelimeler cümlelerin hem yapısını hem de anlamını bozar. Bu nedenle yazdığımız metni düzenlerken noktalama işaretleri gibi kelimeleri de doğru kullanmalıyız.

 Yazımı Karıştırılan Sözcükler

 1- Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler:

 Herkez - Yanlış

 Herkes - Doğru

 Not: Her ve kez kelimeleri bir araya geldiğinde her defasında, her zaman anlamına gelir. Ancak Türkçede ''her kez'' şeklinde bir ifade yer almaz. Bu nedenle ''herkez ve her kez'' kelimelerinin ikisi de yanlıştır.

 Yalnış - Yanlış

 Yanlış - Doğru

 Orjinal - Yanlış

 Orijinal - Doğru

 İnsiyatif - Yanlış

 İnisiyatif - Doğru

 Not: Türkçeye yabancı dilden geçmiş kelimelerin yazımı ve telaffuzu zordur. Fransızca kökenli ''Orijinal'' kelimesinin yerine ''Özgün'' ya da ''Şahsına Münhasır'' kelimeleri kullanılabilir. Yine Fransızca'dan dilimize geçmiş olan İnisiyatif sözcüğünün yerine ise ''Önayak'' ve ''Öncü'' kelimelerini kullanmak mümkündür.

 Şöför - Yanlış

 Şoför - Doğru

 Şovalye - Yanlış

 Şövalye - Doğru

 Direk olarak - Yanlış

 Direkt olarak - Doğru

 Not: Direk kelimesi, demir ve benzeri malzemelerden yapılan sütun demektir. Direkt kelimesi ise, aracısız, doğrudan anlamına gelir.

 Helal getirmek - Yanlış

 Halel getirmek - Doğru

 Not: Halel, bozmak ve zarar anlamına gelir. Helal ise haram kelimesinin karşıtıdır ve din için uygun olan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Halel getirmek, zarara uğratmak demektir. Türkçede ''Helal getirmek'' diye bir kelime grubu bulunmaz.

 Mahfolmak - Yanlış

 Mahvolmak - Doğru

 Melhem - Yanlış

 Merhem - Doğru

 Sellektör - Yanlış

 Selektör - Doğru

 Zerafet - Yanlış

 Zarafet - Doğru

 Not: Arapça bir kelime olan ''Zarafet'' sözcüğünün kökeni ''zarafa''dır. Zariflik, hoşluk, güzellik anlamlarına gelen kelime bu şekilde yazılmalıdır.

 Alüminyüm - Aluminyüm - Alüminyüm - Yanlış

 Alüminyum - Doğru 

 2- Fazla Harf Kullanarak Yanlış Yazılan Sözcükler

 Türkçede bazı kelimelere, o kelimede olmayan harfler eklenir. Bu da kelimelerin hem yanlış okunmasına hem de hatalı telaffuz edilmesine yol açar.

 Afilli - Yanlış (''l'' harflerinden biri fazla)

 Afili - Doğru

 Allarm - Yanlış (Bu kelimede de 'l' harflerinden biri fazla)

 Alarm - Doğru

 Entellektüel - Yanlış

 Entelektüel - Doğru

 Mozayik - Yanlış (''y'' harfi fazla)

 Mozaik - Doğrı

 Müsayit - Yanlış (''y'' harfi fazla)

 Müsait - Doğru

 Palyanço - Yanlış (''n'' harfi olmamalı)

 Palyaço - Doğru

 Rakkam - Yanlış (''k'' harflerinden biri fazla)

 Rakam - Doğru

 3- Yazımı Karıştırılan Özel İsimler:

 Türkçede başta şehir ve ülke isimleri olmak üzere birçok kelime yanlış yazılmaktadır. Bunun nedeni bu kelimelerin günlük konuşmalarda hatalı telaffuz edilmesidir.

 Azerbeycan - Yanlış

 Azerbaycan - Doğru

 İstambul - Yanlış

 İstanbul - Doğru

 Roma Rakamları - Yanlış

 Romen Rakamları - Doğru

 Not: Romalıların kullandığı I, II, III, IV, V gibi rakamları tanımlarken Roma değil Romen rakamları denmelidir. ''Romen'' kelimesi, Romalılara özgü olan anlamına gelir.

 4- Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler

 Türkçede oyun adları birleşik yazılır.

 Beş taş - Yanlış

 Beştaş - Doğru

 İki kelimenin birleşmesiyle oluşan renk adları bitişik yazılmalıdır.

 Cam göbeği - Yanlış

 Camgöbeği - Doğru

 Gül kurusu - Yanlış

 Gülkurusu - Doğru

 Renk adları gibi bitki adları da ayrı yazılmaz.

 Kuş burnu - Yanlış

 Kuşburnu - Doğru

 Keçi boynuzu - Yanlış

 Keçiboynuzu - Doğru

 Akşam sefası - Yanlış

 Akşamsefası - Doğru

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