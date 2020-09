7. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı

Yanlış yazılan kelimeler cümlelerin hem yapısını hem de anlamını bozar. Bu nedenle yazdığımız metni düzenlerken noktalama işaretleri gibi kelimeleri de doğru kullanmalıyız.

Yazımı Karıştırılan Sözcükler

1- Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler:

Herkez - Yanlış

Herkes - Doğru

Not: Her ve kez kelimeleri bir araya geldiğinde her defasında, her zaman anlamına gelir. Ancak Türkçede ''her kez'' şeklinde bir ifade yer almaz. Bu nedenle ''herkez ve her kez'' kelimelerinin ikisi de yanlıştır.

Yalnış - Yanlış

Yanlış - Doğru

Orjinal - Yanlış

Orijinal - Doğru

İnsiyatif - Yanlış

İnisiyatif - Doğru

Not: Türkçeye yabancı dilden geçmiş kelimelerin yazımı ve telaffuzu zordur. Fransızca kökenli ''Orijinal'' kelimesinin yerine ''Özgün'' ya da ''Şahsına Münhasır'' kelimeleri kullanılabilir. Yine Fransızca'dan dilimize geçmiş olan İnisiyatif sözcüğünün yerine ise ''Önayak'' ve ''Öncü'' kelimelerini kullanmak mümkündür.

Şöför - Yanlış

Şoför - Doğru

Şovalye - Yanlış

Şövalye - Doğru

Direk olarak - Yanlış

Direkt olarak - Doğru

Not: Direk kelimesi, demir ve benzeri malzemelerden yapılan sütun demektir. Direkt kelimesi ise, aracısız, doğrudan anlamına gelir.

Helal getirmek - Yanlış

Halel getirmek - Doğru

Not: Halel, bozmak ve zarar anlamına gelir. Helal ise haram kelimesinin karşıtıdır ve din için uygun olan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Halel getirmek, zarara uğratmak demektir. Türkçede ''Helal getirmek'' diye bir kelime grubu bulunmaz.

Mahfolmak - Yanlış

Mahvolmak - Doğru

Melhem - Yanlış

Merhem - Doğru

Sellektör - Yanlış

Selektör - Doğru

Zerafet - Yanlış

Zarafet - Doğru

Not: Arapça bir kelime olan ''Zarafet'' sözcüğünün kökeni ''zarafa''dır. Zariflik, hoşluk, güzellik anlamlarına gelen kelime bu şekilde yazılmalıdır.

Alüminyüm - Aluminyüm - Alüminyüm - Yanlış

Alüminyum - Doğru

2- Fazla Harf Kullanarak Yanlış Yazılan Sözcükler

Türkçede bazı kelimelere, o kelimede olmayan harfler eklenir. Bu da kelimelerin hem yanlış okunmasına hem de hatalı telaffuz edilmesine yol açar.

Afilli - Yanlış (''l'' harflerinden biri fazla)

Afili - Doğru

Allarm - Yanlış (Bu kelimede de 'l' harflerinden biri fazla)

Alarm - Doğru

Entellektüel - Yanlış

Entelektüel - Doğru

Mozayik - Yanlış (''y'' harfi fazla)

Mozaik - Doğrı

Müsayit - Yanlış (''y'' harfi fazla)

Müsait - Doğru

Palyanço - Yanlış (''n'' harfi olmamalı)

Palyaço - Doğru

Rakkam - Yanlış (''k'' harflerinden biri fazla)

Rakam - Doğru

3- Yazımı Karıştırılan Özel İsimler:

Türkçede başta şehir ve ülke isimleri olmak üzere birçok kelime yanlış yazılmaktadır. Bunun nedeni bu kelimelerin günlük konuşmalarda hatalı telaffuz edilmesidir.

Azerbeycan - Yanlış

Azerbaycan - Doğru

İstambul - Yanlış

İstanbul - Doğru

Roma Rakamları - Yanlış

Romen Rakamları - Doğru

Not: Romalıların kullandığı I, II, III, IV, V gibi rakamları tanımlarken Roma değil Romen rakamları denmelidir. ''Romen'' kelimesi, Romalılara özgü olan anlamına gelir.

4- Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler

Türkçede oyun adları birleşik yazılır.

Beş taş - Yanlış

Beştaş - Doğru

İki kelimenin birleşmesiyle oluşan renk adları bitişik yazılmalıdır.

Cam göbeği - Yanlış

Camgöbeği - Doğru

Gül kurusu - Yanlış

Gülkurusu - Doğru

Renk adları gibi bitki adları da ayrı yazılmaz.

Kuş burnu - Yanlış

Kuşburnu - Doğru

Keçi boynuzu - Yanlış

Keçiboynuzu - Doğru

Akşam sefası - Yanlış

Akşamsefası - Doğru