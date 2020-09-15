7. Sınıf Türkçe Yazımı Karıştırılan Sözcükler konu anlatımı
Türkçede yazımı karıştırılan birçok sözcük bulunmaktadır. Yanlış yazılan kelimeler metnin daha zor okunmasına ve anlatım bozuklarına neden olur. 7. sınıflar için yazımı karıştırılan sözcükler konusunu örneklerle anlattık.
Yanlış yazılan kelimeler cümlelerin hem yapısını hem de anlamını bozar. Bu nedenle yazdığımız metni düzenlerken noktalama işaretleri gibi kelimeleri de doğru kullanmalıyız.
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
1- Yazımı En Çok Karıştırılan Sözcükler:
Herkez - Yanlış
Herkes - Doğru
Not: Her ve kez kelimeleri bir araya geldiğinde her defasında, her zaman anlamına gelir. Ancak Türkçede ''her kez'' şeklinde bir ifade yer almaz. Bu nedenle ''herkez ve her kez'' kelimelerinin ikisi de yanlıştır.
Yalnış - Yanlış
Yanlış - Doğru
Orjinal - Yanlış
Orijinal - Doğru
İnsiyatif - Yanlış
İnisiyatif - Doğru
Not: Türkçeye yabancı dilden geçmiş kelimelerin yazımı ve telaffuzu zordur. Fransızca kökenli ''Orijinal'' kelimesinin yerine ''Özgün'' ya da ''Şahsına Münhasır'' kelimeleri kullanılabilir. Yine Fransızca'dan dilimize geçmiş olan İnisiyatif sözcüğünün yerine ise ''Önayak'' ve ''Öncü'' kelimelerini kullanmak mümkündür.
Şöför - Yanlış
Şoför - Doğru
Şovalye - Yanlış
Şövalye - Doğru
Direk olarak - Yanlış
Direkt olarak - Doğru
Not: Direk kelimesi, demir ve benzeri malzemelerden yapılan sütun demektir. Direkt kelimesi ise, aracısız, doğrudan anlamına gelir.
Helal getirmek - Yanlış
Halel getirmek - Doğru
Not: Halel, bozmak ve zarar anlamına gelir. Helal ise haram kelimesinin karşıtıdır ve din için uygun olan şeyleri tanımlamak için kullanılır. Halel getirmek, zarara uğratmak demektir. Türkçede ''Helal getirmek'' diye bir kelime grubu bulunmaz.
Mahfolmak - Yanlış
Mahvolmak - Doğru
Melhem - Yanlış
Merhem - Doğru
Sellektör - Yanlış
Selektör - Doğru
Zerafet - Yanlış
Zarafet - Doğru
Not: Arapça bir kelime olan ''Zarafet'' sözcüğünün kökeni ''zarafa''dır. Zariflik, hoşluk, güzellik anlamlarına gelen kelime bu şekilde yazılmalıdır.
Alüminyüm - Aluminyüm - Alüminyüm - Yanlış
Alüminyum - Doğru
2- Fazla Harf Kullanarak Yanlış Yazılan Sözcükler
Türkçede bazı kelimelere, o kelimede olmayan harfler eklenir. Bu da kelimelerin hem yanlış okunmasına hem de hatalı telaffuz edilmesine yol açar.
Afilli - Yanlış (''l'' harflerinden biri fazla)
Afili - Doğru
Allarm - Yanlış (Bu kelimede de 'l' harflerinden biri fazla)
Alarm - Doğru
Entellektüel - Yanlış
Entelektüel - Doğru
Mozayik - Yanlış (''y'' harfi fazla)
Mozaik - Doğrı
Müsayit - Yanlış (''y'' harfi fazla)
Müsait - Doğru
Palyanço - Yanlış (''n'' harfi olmamalı)
Palyaço - Doğru
Rakkam - Yanlış (''k'' harflerinden biri fazla)
Rakam - Doğru
3- Yazımı Karıştırılan Özel İsimler:
Türkçede başta şehir ve ülke isimleri olmak üzere birçok kelime yanlış yazılmaktadır. Bunun nedeni bu kelimelerin günlük konuşmalarda hatalı telaffuz edilmesidir.
Azerbeycan - Yanlış
Azerbaycan - Doğru
İstambul - Yanlış
İstanbul - Doğru
Roma Rakamları - Yanlış
Romen Rakamları - Doğru
Not: Romalıların kullandığı I, II, III, IV, V gibi rakamları tanımlarken Roma değil Romen rakamları denmelidir. ''Romen'' kelimesi, Romalılara özgü olan anlamına gelir.
4- Yazımı Karıştırılan Birleşik Sözcükler
Türkçede oyun adları birleşik yazılır.
Beş taş - Yanlış
Beştaş - Doğru
İki kelimenin birleşmesiyle oluşan renk adları bitişik yazılmalıdır.
Cam göbeği - Yanlış
Camgöbeği - Doğru
Gül kurusu - Yanlış
Gülkurusu - Doğru
Renk adları gibi bitki adları da ayrı yazılmaz.
Kuş burnu - Yanlış
Kuşburnu - Doğru
Keçi boynuzu - Yanlış
Keçiboynuzu - Doğru
Akşam sefası - Yanlış
Akşamsefası - Doğru
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