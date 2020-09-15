7. Sınıf Türkçe Sayıların Yazımı konu anlatımı

Bazı cümlelerde sayılar rakam üzerinden ele alınırken bazılarında ise yazıyla yazılmak zorundadır. Buna çok dikkat etmeli ve Türkçe kurallarına özen göstermeliyiz. Şimdi sıralı şekilde Türkçe sayıların yazımını ele alalım ve örnekler yapalım.

Sayıların Yazımı

Cümle içerisinde sayıların Türkçe yazımına çok dikkat etmeliyiz. Nerede rakam ile yazmamız gerekiyor nerede yazı üzerinden ele almamız gerekiyor önemlidir.

- Eğer rakamlar cümle içerisinde ele alınıyor ise o zaman yazıyla yazılır.

Ben beş ay sonra askere gideceğim.

Nihayet iki ay sonra okul yaz tatiline giriyor.

- Ölçüler, saatler ve istatistiki veriler ile beraber para tutarları genelde rakam üzerinden yazılır.

Bugün mutlaka saat 10.00’da okulda olmalıyım.

Bugün pazardan 5 kg portakal aldım.

Bu ay toplamda 1000 Lira harcamışım.

Not: Dakikalar ve saatler cümle ya da metinlerde aynı zamanda yazı üzerinden de ele alınabilir.

Saat on ikiyi yirmi geçe okulun zili çalar.

- Sayılar birden fazla sözcük ile yazılıyorsa o zaman bu sözcükler ayrı yazılır.

35 = Otuz beş

116 = Yüz on altı

- Basamak sayısı dördün üzerinde olan rakamlar için her üç basamak doğrultusunda bir nokta eklenir

612.345 = Altı yüz on iki bin üç yüz kırk beş

- Basamak sayısı dört ve dördün üzeri olan sayılar için, daha rahat okuma kadına, ‘milyon, bin ya da milyar’ gibi yazılar eklenir.

4000 = 4 bin

2.500.000 = 2 milyon 500 bin

- Matematikte kesirli sayılar virgül üzerinden ayrılır.

3,9 = Üç tam, onda dokuz

12,15 = On iki tam, yüzde on beş

- Sırası bilinen sayılar hem rakamla hem de yazıyla yazılabilmektedir. Eğer sıralı bir maddeleme yapılıyor ise bunun için nokta konabilir. Aynı zamanda bu bölüm yazı üzerinden de ele alınır.

Birinci = 1. = 1’inci

Beşinci = 5. = 5’inci

On üçüncü = 13. = 13’üncü

- Türkçe içerisinde üleştirme sayıları yazı ile yazılır. Eğer cümle içerisinde üleştirme sayıları rakamla yazarsanız yanlış yapmış olursunuz.

Bize bugün 5’er çikolata verdiler. (Yanlış)

Bize bugün beşer çikolata verdiler. (Doğru)

- Yüzyılları belirtmek istediğimiz zaman, tarihi olaylar söz konusu olduğunda, hükümdarların isimleri ya da tarihlerin yazılışı ve kitap ile dergiler açısından Romen rakamları kullanılır.

IIX. yüzyıl

IV. Murat

II. Dünya savaşı

x. Cilt

Bu şekilde daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Aynı zamanda maddeler sıralanırken de yine Romen rakamları kullanılabilmektedir.

Türkçe içerisinde rakamların nasıl yazılışını anlamak ve bunları öğrenmek büyük bir öneme sahiptir. Cümle kurarken ve cümleyi yazarken yanlış yapmamak için yukarıdaki tüm maddeleri iyi bilmek gerekmektedir. Özellikle karşınıza çıkacak olan sınavlar söz konusu olduğunda, hata yapmamak adına rakamları Türkçede nasıl yazıldığı iyi anlaşılmalıdır.

Not: Türkçede bazı sayılar hem rakam üzerinden hem de yazı ile yapılabilmektedir. Ancak aynı zamanda bazı sayılar sadece rakam ya da sadece yazı üzerinden ele alınır. Türkçe üzerinden cümle kurarken mutlaka buna dikkat etmek gerekmektedir.

Not: Çek ya da senet gibi belgeler doldururken yazı üzerinden rakamlar bitişik yazılır. Bunun nedeni ise arasına başka bir rakam konmaması için gerçekleşir.

1450,30 = (Bindörtyüzotuztlelllikuruş)

Özellikle alışveriş konusunda yapılacak olan anlaşma üzerinden bunun büyük bir önemi bulunmaktadır. Karşınıza çıktığı zaman buna çok dikkat etmeli ve nasıl yazıldığını unutmamalısınız.