7. Sınıf Türkçe Öznel-Nesnel İfadeler konu anlatımı

Nesnel ifadelerin bir diğer özelliği kesinlik bildirmesidir. Anlamı ya da doğruluğu kişiden kişiye değişmez. Herkes için geçerlidir. Bu tür ifadeler makale ve fıkra gibi düşünce yazılarında sıklıkla kullanılır. Öznel ifadeler ise daha çok deneme ve günlük türlerinde yer alır.

Öznel - Nesnel İfadeler

1- Öznel İfadeler

Öznel ifadeler sadece söyleyenin / yazanın duygularını ve düşüncelerini yansıtır. Bu nedenle ispat edilemez ve kesinlik içermez.

- En sevdiğim aktörler Ekrem Bora ve Aytaç Bora'dır.

- Bence mavi sana kırmızıdan daha çok yakışıyor.

- Okul balosuna bu kıyafetle gelmelisin.

- Bugün benim için çok sıkıcı bir gün oldu.

- Polisiye türündeki kitapları daha çok seviyorum.

Not: 1. tekil şahıs tarafından aktarılan tüm öneri - tavsiye cümleleri öznel yargı taşır.

Örnek Cümleler:

- Bence bu akşam beyaz gömleğin ile siyah ceketini giymelisin.

- Sana Peyami Safa'nın tüm romanlarını okumanı öneririm.

- Çantanı yanına almasan da olur.

- O filmi izlemeni hiç tavsiye etmem.

Not: Uyarı ve nasihat cümlelerde öznel ifadeler yer alır.

-Senin yerinde olsam onunla bir daha görüşmezdim.

- Bu yaz bol bol dinlen ve kitap oku.

- Bence vaktini çok daha iyi değerlendirmelisin.

- Bir daha bana haber vermeden bir yere gitme.

Not: Öznel ifadeler objektif değil taraflıdır.

- Bence bu film Oscar ödülünü kazanmayı hak etmedi.

- İnsan ne kadar yalnız kalırsa o kadar çok şey başarır.

- Evde köpek yerine kedi bakmayı tercih ederim.

- İnsan aşktan çok güven ve sadakate önem vermeli.

Not: Tahmin ve istek bildiren tüm cümlelerde öznel ifadeler kullanılır.

- Bu akşam kesin yağmur yapacak.

- Biraz uyursan başının ağrısı geçecektir.

- Yarın evde kalıp biraz dinlenmek istiyorum.

- Tahminimce seni arayıp yüzüne kapatan kişi Ahmet'ti.

2- Nesnel İfadeler

Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen ve kesinlik taşıyan ifadelere, nesnel ifadeler denir.

- Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal üzerine biyografi kitabı yazmıştır.

- Türk Sinemasında ilk renkli film 1953 yılında çekilmiştir.

- Yeşil, mor ve turuncu, ara renklerdir.

- ''İnisiyatif'' ve ''Orijinal'' kelimeleri dilimize Fransızcadan geçmiştir.

- Boğaziçi Köprüsü İstanbul'un ilk köprüsüdür. 30 Ekim 1973 tarihinde açılmıştır.

Not: Matematiksel ifadelerin tamamı nesneldir.

- Tek basamaklı en büyük çift sayı 9'dir.

- Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir.

- Asal sayılar, sadece kendisine ve 2'ye bölünebilir.

- Çarpma işleminde ''0'' yutan elemandır.

Not: Tarihi bilgilere dayalı tüm cümleler nesnel ifadelere örnek gösterilebilir.

-Lale Devri, 1730 yılında çıkan Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.

-Fransız İhtilali 1789 yılında gerçekleşmiştir.

- Osmanlı Devletinin en uzun süre tahtta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman’dır.

- Kavimler Göçü ile birlikte Orta Çağ bitti ve Yeni Çağ başladı.

Toplum tarafından kabul görmüş, bilimsel dayanağı da bulunan genel ifadeler nesneldir.

- Sigara içmek sağlığa zararlıdır.

- İnsan, dünya üzerinde yaşayan en zeki canlıdır.

- Spor ve egzersiz yapmak bağışıklık sistemini hızlandırır.

- Düzenli olarak kitap okumak hafızayı güçlendirir.

- Uzun süre bilgisayar ve telefon ekranına bakmak göz sağlığını olumsuz etkiler.