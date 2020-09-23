7. Sınıf Türkçe Örneklendirme Cümleleri konu anlatımı

Farklı amaçlar altında örneklendirme cümleleri kurabiliriz. Bu durum hem bir paragrafta hem de bir cümle içerisinde gerçekleşebilir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirirken bazı ifadeler kullanmak mümkün. Böylece bu ifadeler ile beraber örneklendirme cümleleri daha etkin şekilde anlatılabilir. Şimdi örneklendirme cümlelerine bakalım ve bu ifadeleri öğrenelim.

Örneklendirme Cümleleri

Paragrafta ya da bir cümle içerisinde konuyu daha anlaşılır hale getirebilmek adına örnek verilmesine örneklendirme cümleleri denir. Konuyu daha anlaşılır hale getirmenin yanı sıra somutlaştırmak, açıklamak ve karşı tarafa aktarabilmek amaçlı farklı örneklerden faydalanmak mümkün.

Herhangi bir düşüncenin daha akıcı ve anlaşılır hale getirmenin en iyi yollarından biri şüphesiz örneklendirme cümleleri kullanmaktır. Burada örneklendirme cümlesi olup olmadığını anlayabilmek için bazı ifadelere bakmak yeterlidir.

- Örnek olarak

- Örneğin

- Şöyle ki

- Mesela

Eğer örneklendirme cümlelerinin önüne bu ifadeler getirilirse cümle daha anlaşılır hale gelir. O zaman bunun bir örneklendirme cümlesi olduğunu anlayabilirsiniz. Özellikle bu deneme neticesinde cümle daha anlamlı hale geliyorsa o zaman örneklendirme cümlesi ile karşı karşıya kaldığınızı anlamanız oldukça kolay. Bu konuda şimdi bazı birkaç örneklendirme cümlesi yapalım ve konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnekler:

‘’Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızda kadın kahramanlarımızın çok büyük bir payı vardır; Kara Fatma, Tayyar Rahime, Halime Çavuş, Şerife Bacı ve Hatice Hatun…’’

Gördüğümüz gibi yukarıdaki cümlede Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınları anlatırken, burada örnek kişilerden bahsederek örneklendirme cümlesi gerçekleştirdik.

‘’Bazı çocuk oyunları günümüzde unutulmaya başladı; Bülbül kafeste bir gün Saklambaç, seksek, Çelik çomak ve Arapsaçı…’’

Aynı şekilde yine yukarıda bazı çocuk oyunlarını günümüzde artık oynanmadığını söylerken, bu konuda hangi oyunları olduğunu örneklendirme yaparak cümle içerisinde kullandık.

‘’Futbolda İstanbul takımlarının milyonlarca taraftarı vardır; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…’’

Bu defa futbol takımlarından bahsettik ve onların milyonlarca taraftarı olduğunu söyledik. Özellikle bu takımları kim olduklarını yazarak örneklendirme gerçekleştirdik.

Not: Örneklendirme cümlesi yaparken genelde örnekler cümlenin sonuna eklenir. Böylece konu daha iyi bir şekilde anlaşılır. Ayrıca yukarıdaki örneklere bakarak başına verdiğimiz ifadeleri yerleştirmek suretiyle örnek cümleler olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

‘’Yalnız kalmamak için en azından evcil hayvan besleye bilirsin; Muhabbet kuşu, köpek ve kedi ya da papağan...’’

‘’Asal sayılar yalnızca 1 ve kendisine bölünebilen sayılar olarak bilinir; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17...’’

Bu şekilde daha birçok değişik örnek verebiliriz. Tabii örnekler sadece cümle sonuna değil aynı zamanda cümlenin ortasına da gelebilmektedir. Böyle durumlarda örneklendirme cümleleri olup olmadığını anlamak için ise, yapılması gereken başına yukarıda verdiğimiz ifadelerde birini koymak ve kullanmaktır.

‘’Kurtuluş Savaşı'nı işlemiş olan Romanlar içerisinde Ateşten Gömlek, Ankara ve Yaban gibi romanları örnek verebiliriz.’’

Gördüğünüz gibi yukarıdaki cümle içerisinde Kurtuluş Savaşı'nı konu alan Romanları anlattık ve bazı örnekler verdik. Ancak bu defa bu örneklere daha çok cümle ortasında yer vermiş bulunduk. Bu şekilde yine ifadeleri kullanarak ve ifadeler cümlenin başına getirerek örneklendirme cümleleri olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Verdiğimiz bütün bu örnekleri ve tanımlamaları inceleyerek konuyu daha iyi anlamanız mümkün. Aynı zamanda kendiniz de bazı örnekler yapabilir ve örneklendirme üzerinden cümleleri tamamlayabilirsiniz. Birçok değişik alan ve konu üzerinden örneklendirme cümleleri yaparak konuyu daha iyi anlatmanız mümkün.