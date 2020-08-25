7. Sınıf Türkçe Noktanın Kullanıldığı Yerler konu anlatımı

Cümlelerin hem sonunda hem de kelimelerde noktayı değişik amaçları doğrultusunda kullanırız. Bazen sonunda bazen ise ortasında duruma göre değerlendirebiliriz. Önemli olan noktayı Türkçemizdeki dil bilgisi kurallarına göre doğru şekilde kullanmaktır.

Noktanın Kullanıldığı Yerler

Nokta amacı açısından bazı yerlerde çok fazla kullanılırken bazı yerlerde daha az değerlendirilir. Şimdi sırasıyla ve maddeler halinde noktanın kullanım alanlarına bakalım.

- En çok kullanılan yeri olarak cümlenin sonunda değerlendirilir. Mutlaka cümlelerin büyük bir çoğunluğunda cümle bittiğini anlatmak için kullanırız.

‘’Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 yılında açılmıştır.’’

‘’Bugün arkadaşlarımla beraber top oynadım.’’

- Bazı kısaltmaların sonunda kullanılır. Bu kısaltmalarda kullanılan nokta sayesinde uzun kelimeler ve cümleler yerine daha rahat kısa kurulumlar sağlayabiliriz.

‘’Alb.’’ (Albay)

‘’Dr.’’ (Doktor)

‘’Prof.’’ (Profesör)

‘’Cad.’’ (Cadde)

‘’Sok’’ (Sokak)

Bu ve benzeri şekilde daha birçok farklı kısaltma üzerinden nokta işareti kullanılabilmektedir. Bu konuda siz de diğer örnekleri el alabilir ve defterinize yazabilirsiniz.

- Sayılardan sonra sıra bildirmek amaçlı yine noktayı kullanırız. Bunlar okunuş açısından genel, ‘ıncı, inci, uncu, üncü’ şeklinde telaffuz edilmektedir.

‘’3.’’ (Üçüncü)

‘’II. Mehmet’’

‘’5. Sokak’’

‘’22. Cadde’’

Özellikle dışarı çıktığımız zaman sokakları ve caddelere baktığımız zaman bu şekilde birçok farklı örnek görebiliriz. Böylece etrafımızdaki örnekleri ele alarak defterimize yazabilir ve çalışma gerçekleştirebiliriz.

- Aynı zamanda yazılan rakamlar için aralara konan virgül ile beraber, son eklenen rakamdan sonra nokta konur.

‘’5, 6, 8 ve 9. maddeler’’

‘’X - XIV. Yüzyıllar arasında’’

Bu şekilde siz de birçok farklı örnek yazabilir ve farklı rakamlar üzerinden nokta işaretinin bu konuda nasıl yazıldığını daha iyi anlayabilirsiniz.

- Tarihler yazılırken nokta işareti çok sık kullanılır. Özellikle gün ve ay ile yıl gibi tarihleri birbirinden ayırabilmek için değerlendirilmektedir. Böylece bunların tarih olduklarını anlarız.

‘’11.02.1983’’

‘’29.X.1923’’

‘’23.04.1920’’

Bu gibi daha birçok farklı örnek vermemiz mümkün. Örneğin okulumuzda takvimlerde ya da yazı tahtasında görebiliriz. Aynı zamanda not defterlerimiz de ve daha birçok farklı yerde bu şekilde ay ve gün ile yılın tarih belirtmesine şahitlik edebiliriz. Ayrıca kendi doğum tarihimiz ile beraber aile bireylerimizin doğum tarihlerini alarak bu şekilde pratik gerçekleştirmemiz mümkün.

Not: Tarih yazarken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. Eğer tarih içerisinde ay adları yazıyla yazılmış ise o zaman rakamların arasında nokta kullanılmaz. Şimdi buna birkaç örnek verelim ve nasıl yazıldığını öğrenelim.

‘’29 Mayıs 1453’’

‘’10 Kasım 1938’’

‘’23 Nisan 1920’’

‘’19 Mayıs 1919’’

Bu şekilde tarihten daha birçok farklı örnek verebiliriz. Siz de bu şekilde yukarıdaki kurallara uymak suretiyle noktanın kullanıldığı yerler adına örnekler yapabilirsiniz. Böylece konuyu daha iyi anlayabilir ve pekiştirebilirsiniz.

Not: Eğer gerekli yerlerde nokta kullanmaz isek o zaman cümle tam olarak anlaşılmaz. Örneğin cümlenin sonuna nokta olması gerektiğine rağmen eğer koymaz isek, o zaman cümle daha devam ediyormuş gibi anlaşılır.

Not: Cümlenin sonuna eklediğimiz noktanın ardından yeni başlayacak olan cümle her zaman büyük harfle başlar. Bu kuralı kesinlikle unutmamalıyız. Aynı şekilde noktayı hangi kurala göre kullanıyor isek, bir sonraki cümle mutlaka büyük harfle başlamaktadır.