7. Sınıf Türkçe Neden - Sonuç (Sebep - Sonuç) Cümleleri konu anlatımı

Neden ve Amaç cümleleri yapı olarak birbirine benzese de anlam itibariyle birbirlerinden farklıdır. Amaç cümlelerinde neden değil maksat ve zorunluluk ön plandadır. Bir eylemin neden değil hangi amaçla yapıldığı anlatılır. Neden cümlelerinde ise eylemin hangi nedenlerle yapıldığı ya da gerçekleştiği aktarılır.

Neden - Sonuç (Sebep - Sonuç)

1- ''Çünkü'' Bağlacıyla Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri:

''Çünkü'' kelimesi cümlenin ortasında yer alır ve neden ile sonucu birbirine bağlar.

Örnek Cümleler:

1-A -Kendime yeni bir telefon aldım çünkü eskisi bozuldum.

1.B -Ablam bugünlerde çok mutlu çünkü beklediği müjdeli haber sonunda geldi.

1.C. Köyde yaşamak istiyorum çünkü şehir yaşamından çok sıkıldım.

1.D. Bu evden taşınacağız çünkü kirası çok yüksek.

1.E. Onunla konuşamadık çünkü gittiği yerde telefon çekmiyor.

1.F. Yarın okula gidemeyeceğim çünkü çok hastayım.

Not: ''Çünkü'' Bağlacı amaç cümlelerinde de kullanılabilir.

Otobüs bileti amam lazım çünkü yarın Bursa'ya gidiyorum.

(Bir gereklilik bildirdiği için neden değil amaç cümlesi.)

Ablam Kadıköy'e taşındı çünkü bize yakın bir yerde yaşamak istiyor.

(Taşınmanın hangi amaçla yapıldığını bildiriyor.)

2- ''İçin'' Bağlacıyla Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri:

1.A.- Ablam çalışkan bir öğrenci olduğu için istediği üniversiteyi kazandı.

1.B -Yağmur aniden bastırdığı için hepimiz çok ıslandık.

1.C -Yarın Cumhuriyet Bayrağımı olduğu için okullar kapalı.

1.D -Babam zarar yaptığı için dükkanı kapadı.

1.E - Dürüst bir insan olduğu için herkesin güvenini kazandı.

1.F - Çocukluğum Bursa'da geçtiği için hala orayı özlüyorum.

1.G.- İş çıkış saati olduğu için trafik sıkıştı.

1.H - Daha kestirme olduğu için bu yoldan gidiyoruz.

Not: ''İçin'' bağlacı da ''Çünkü'' gibi amaç cümlelerinde de kullanır.

Örnek Cümleler:

1- Yarın iş görüşmesi için yurt dışına çıkacağım.

(Bu cümlede iş görüşmesi neden değil amaçtır.)

2- Ailemle daha fazla vakit geçirmek için işten erken çıktım.

3- Sınavı kazanmak için daha fazla çalışmalıyım.

4- Ali'yi merak ettiği için onu defalarca aradı.

5- Kendini geliştirmek için daha fazla kitap okumalısın.

3- ''Ötürü'' Bağlacıyla Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri:

1.A - Güvenilir bir insan olmasından ötürü terfi aldı.

1.B.- Bana saygısızlık yaptı. Bundan ötürü onunla artık görüşmüyoruz.

1.C. Edebiyata ilgi duymasından ötürü çok kitap okuyor.

1.D. -Kış geldi. Bundan ötürü daha sıkı giyinmelisin.

1.E. - Trafikten ötürü düğüne geç kaldık.

4- ''Dolayı'' Bağlacıyla Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri:

1.A - Geciktim. Bundan dolayısı hepinizden özür dilerim.

1.B.- Sisten dolayı uçuşlar iptal edildi.

1.C.- Zamanında onu ihmal ettim. Bundan dolayı çok üzgünüm.

1.D.- Derslerin yoğun olmasından dolayı bu sıralar az görüşüyoruz.

Not -1- ''Dolayı'' neden - sonuç ilişkisi kurarken ''Dolayısıyla'' iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır.

1.A. Bugün geç uyandım. Dolayısıyla işe geç kaldım.

1.B- Sınav beklediğimden iyi geçti. Dolayısıyla çok mutluyum.

1.C -Telefonum bozuldu. Dolayısıyla sizi arayamadım.

1.D- Kulaklıkla müzik dinliyordum dolayısıyla geldiğinizi duymadım.

5- ''Diye'' Bağlacıyla Kurulan Neden - Sonuç Cümleleri

1.A.- Doğum günü yaklaşıyor diye ona hediye aldım.

1.B.- Size ulaşamadık diye çok endişelendik.

1.C.- Annem merak etmeyelim diye not bırakmış.

1.D - Ona bağırdı diye İsmail ile görüşmüyor.

1.E. -Bir an önce sağlığına kavuşsun diye beslenmesine dikkat ediyor.