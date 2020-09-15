7. Sınıf Türkçe Metnin Bölümleri konu anlatımı

Giriş, metnin en kısa bölümüdür. Bir ya da birkaç cümleden oluşur. Konu ya da karakter tanıtılır. Metnin en uzun bölümü ise gelişme bölümüdür. Anlatılan karakterler ve konu hakkında detaylı bilgiler verilir. Sonuç bölümünün yazılması ile birlikte metin tamamlanır.

Metnin Bölümleri

1- Giriş:

Metne başlık attıktan sonra giriş bölümü yazılır. Bu bölüm yazılırken dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Paragrafın ilk cümlesi olacağı için, konu net bir şekilde metne aktarılmalıdır.

Giriş Bölümüne Örnekler:

1- Sanayileşme ile birlikte çevre kirliliği de büyük oranda artmıştır.

2- Türkiye'nin ana geçim kaynakları sanayi, tarım, turizm ve madenciliktir.

3- Sağlıklı bir yaşam için haftada en az 3 gün spor yapılmalıdır.

Bu üç cümle de metnin giriş paragrafı için uygundur. Bir tespit ya da tanım içerir. Okurlar böylece söz konusu metnin hangi konu hakkında olduğunu daha ilk cümlede anlama fırsatını bulur. Giriş bölümü, tek cümleden oluşabileceği gibi, birkaç cümleden de oluşabilir. Herhangi bir cümle sınırlaması yoktur. Yine de tanıtıcı, açıklayıcı olmalı ve kısa tutulmalıdır.

1- Ülkemizde turizmin en geliştiği şehirler İzmir ve Antalya'dır. Yaz ve kültür turizminin yoğun yaşandığı diğer illerimiz arasında İstanbul, Bursa ve Muğla illeri de yer alıyor.

2- Türkiye'de ilk tiyatro eseri Şinasi tarafından 1860 yılında yazılmıştır. Şair Evlenmesi adlı oyun ilk kez Tercüman-ı Ahval gazetesinde yayınlanmıştır.

Giriş bölümünde istatistik ya da tarihi bilgiler sunulabilir. Bir kitap tanıtılacaksa kitabın ilk yayınlanma tarihi yazılabilir. Yazı, bir yazarın hakkındaysa yazara ait önemli eserler sıralanabilir. Metnin giriş kısmı, ''Öyleyse, bununla birlikte, nitekim, ve, ama'' gibi kelimelerle başlayamaz. Bu tür ifadeler ''bağlayıcı'' olduğu için ilk cümleden sonra kullanılabilir.

1- Nitekim Peyami Safa'nın ilk önemli eseri 9. Hariciye Koğuşu olmuştur. Yanlış

2- Bununla birlikte günlük türü edebiyatımızda çok gelişmemiştir. - Yanlış

Giriş bölümü, yazarın ana düşüncesini ortaya koyduğu için metnin en önemli bölümüdür.

2- Gelişme:

Metnin giriş bölümünde tanıtımı yapılan kişinin detaylı bir portresi çizilir. Eğer bir fikir yazısı ise konu hakkında daha fazla detay verilir. Metnin en uzun ve yoğun bölümüdür. Konu hakkında başka kişilere ait görüşler alıntı yapılır. Tüm yönleriyle ele alınan konu tamamen açıklanmış olur. Ana düşünce metnin girişinde yer alırken, yardımcı düşünceler gelişme bölümünde bulunur. Başka kaynaklardan örnekler verilir.

Gelişme bölümü, giriş ve sonuç bölümleri arasında bağlayıcı olmalıdır. Bu nedenle örnekleme dışında, tanık gösterme, benzetme ve karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yöntemleri bu bölümde sıklıkla kullanılır.

Gelişme Bölümünde Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

1- Ahmet Hamdi Tanpınar da şiirin, resim ve müzik gibi birçok sanat dalından beslendiğini ifade etmiştir.(tanık gösterme)

2- Bursa, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde birinci sırada yer alıyor. (karşılaştırma)

3- Sonuç:

Yazarın düşüncelerini sonuca bağladığı bölümdür. Olay öykülerinde de giriş-gelişme-sonuç bölümü bulunur. Öyküde, anlatılan olaylar noktalanır, karakterlerin son durumu hakkında bilgi verilir. Düşünce yazılarında da öne sürülen fikirler toparlanır ve bir sonuca bağlanır. Tüme varım yöntemiyle yazılan metinlerde sonuç bölümü çok daha önemlidir. Yazar, gelişme bölümünde karşıt görüşlere yer verdikten sonra sonuç bölümünde kendi düşüncelerini açıklar.

Bu bölüm de giriş bölümü gibi kısa tutulmalıdır.