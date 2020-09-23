7. Sınıf Türkçe Koşul Cümleleri konu anlatımı

Tek bir cümle içerisinde koşul ve sonuç ortaya çıkarılarak kurallar ele alınır. Şimdi koşul ve sonuç cümleleri açısından kuralları nelerdir ve nasıl yapılır bunları öğreneceğiz. Örnekler üzerinden koşulu ile sonuçları inceleyeceğiz ve anlamaya çalışacağız.

Koşul Cümleleri

Bir eylem ya da durumun başka bir eylem ya da duruma bağlı olmasına koşul ve sonuç cümleleri denmektedir. Hem koşul hem de sonuç olarak bir cümle iki farklı gruba ayrılarak ele alınmalı ve oluşturulmalıdır. Burada yer alan sonucun ortaya çıkabilmesi koşula bağlıdır. Koşul yerine getirildiği takdirde sonuç ortaya çıkar.

Dilimizde özellikle koşul ve sonuç cümleleri için, ‘-se, -sa’ ifadeleri kullanılmaktadır. Cümleler bu ifadeler üzerinden ele alınır ve kurulur. O yüzden koşul ve sonuç cümleleri kuracaksanız öncelikle bu ifadeleri değerlendirmeniz önemlidir.

Örnek:

‘’Eğer çok kitap okursan başarılı bir hayat geçirebilirsin.’’

Yukarıdaki cümlede gördüğümüz gibi bir koşul ve sonuç cümlesi yer almaktadır. Kişinin cümle içerisinde hayatta başarılı olabilmesi için bir koşulu yerine getirmesi gerektiği anlatılıyor. Peki bu koşul nedir? Çok fazla kitap okumaktır. Yani çok fazla kitap okuması şartı ile sonuç olarak hayatta çok başarılı olabilir.

‘’Balıkesir'e gidersen mutlaka Kuvayi Milliye Anıtı'na uğramalısın.’’

Yine burada gördüğünüz gibi bir koşul ve sonuç cümlesi oluşturulduğunu fark ediyoruz. Siyah ile çizdiğimiz ifade üzerinden cümle tamamlanmaktadır. Cümledeki kişinin Balıkesir'e gitmesi eylemi üzerinden Kuvayi Milliye Anıtı'na uğraması bağlantısı yapılmıştır. Yani bir eylemin gerçekleşebilmesi için başka bir eylemin gerçeğe dönüşmesi gerekmektedir.

‘’Yağmur yağarsa hemen içeri girerler.’’

Bu defa yukarıdaki cümlede gördüğümüz gibi içeri girmeleri için yağmur yağması gerekiyor. Yani burada iki eylem koşul ve sonuç özelinden birbirine bağlanmış durumda. Cümle içerisindeki kişilerin içeri girmesi yağmur yağmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Bunların dışında ayrıca belli başlı bazı farklı ifadeler üzerinden de koşul sonuç cümleleri oluşturulabilmektedir. Ancak bunlar daha çok şart ve sonuç cümleleri şeklinde. Bu ifadeler içerisinde, ‘-ise, -ince, - dikçe, -dığında, -mi, -ama, -ancak, -fakat, -üzere, -yeter ki’

Şimdi yukarıda verilen ifadeleri ele alarak farklı cümleler kuralım ve şart sonuç Cümlelerini oluşturalım.

Örnek:

‘’Bana ne olduğunu anlatır isen sana yardımcı olabilirim.’’

‘’Ödevlerim bitince sokağa çıkabilirsin.’’

‘’Parası bittikçe ailesinden borç alıyordu.’’

‘’Bana yardımcı olabilirsin ama hızlı davranmalısın.’’

‘’Tamam dışarı çıkabilirsin yeter ki artık ağlama.’’

Gördüğümüz gibi bu şekilde daha birçok değişik şart ve sonuç örneği oluşturabiliriz. Genel olarak oradaki örnekleri incelediğimiz zaman şart ve sonuç oluştuğunu görüyoruz. Yani cümlelere baktığımız zaman sonuç olarak bir eylemin gerçekleşebilmesi için başka bir eylemin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mesela birinin dışarı çıkması isteniyor ancak bunun için öncelikle ağlamaması şartı bulunmaktadır. Bu şart ve koşul üzerinden bir araya getirilen cümleler, tek bir kalıp eşliğinde şart koşul ile beraber sonuç eylemlerini oluşturmaktadır.

Bu eylemleri gündelik yaşamda da çok sık kullanırız. Böylece birden fazla cümle kurmaya gerek olmadan düşüncelerimizi ve duygularımızı anlatma şansı elde ederiz. Siz de bu şekilde birçok farklı cümle kurabilir ve konuyu çok daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz. Özellikle yukarıdaki örnekleri incelemek suretiyle verilen ifadeleri kullanarak konuya daha iyi bir şekilde hakim olmanız mümkün.