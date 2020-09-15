7. Sınıf Türkçe Kısaltmaların Yazımı konu anlatımı
Kısaltma, bir kelime ya da kelime grubunun içinde yer alan harflerle oluşturulur. Kısaltmalara ek getirirken dikkat edilmesi gereken birçok kural vardır. Yanlış yazılan kısaltmalar, kelimenin yanlış okunmasına ve anlaşılmasına neden olabilir. 7. sınıflar için kısaltmaların yazımı konusunu örneklerle anlattık.
Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu. Birçok konuda çalışmalar yapan kurum yazım kuralları ile birlikte kısaltmalar dizini oluşturdu. Türkçede tüm kısaltmalar bu dizine göre yapılmaktadır.
Kısaltmaların Yazımı
1- Unvan ve rütbe belirten cins isimlerin ilk harfi büyük yazılır:
Askeri İnzibat / As. İz.
Astsubay / Astsb.
Albay / Alb.
General / Gen.
Başçavuş / Bçvş.
Binbaşı / Bnb.
Koramiral / Kora.
Onbaşı / Onb.
Subay / Sb.
Teğmen / Tğm.
Yüzbaşı / Yzb.
Yedek Subay / Yd. Sb.
Üsteğmen / Ütğm.
2- Cins isimlerin kısaltmaların bütün harfleri küçük yazılır.
Bakınız / bkz.
Çevirmenin Notu / çn.
Ve benzeri / vb.
Edebiyat / ed.
Bölüm / bl.
Hakkında / hak.
Kitap / k.
Karşılaştırınız / krş.
Tercüme - Tercüme Eden / trc.
Milattan Önce / m. ö.
Milattan Sonra / m. s.
Madde / md.
Derleyen / der.
Adı Geçen Eser / age.
Ve diğerleri / v. dğr.
Satır / str.
Sayfa / s.
Televizyon / tv.
3- Cins isimlere ek getirildiğinde, ekler kesme işareti ile ayrılmaz.
Çevirmen / çvr. / Çevirmene / çvr.e
Sıfat / sf. / Sıfatlar / sf.lar
4- Ülke isimlerinin kısaltmalarında her harf büyük yazılır. Kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
Amerika Birleşik Devletleri / ABD
Almanya / ALM
Fransa / FR
Brezilya / BR
Not: Sadece Türkiye Cumhuriyeti (TC.) ve Türkçe (T.) kelimelerinin kısaltması yapılırken nokta kullanılır.
5- Kuruluş isimlerinin kısaltması da ülke isimleri gibi yapılır. Her kelimenin baş harfi alınır ve her harf büyük yazılır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi / TBMM
Avrupa Ekonomik Topluluğu / AET
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / AFAD
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / AİHM
Acele Posta Servisi / APS
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / ÇSGB
Dünya Ticaret Örgütü / DTÖ
Emniyet Genel Müdürlüğü / EGM
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / GSGM
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu / MKE
On Dokuz Mayıs Üniversitesi / OMÜ
Jandarma Genel Komutanlığı / JGK
6- Elementlerin kısaltmaları küçük harfle yazılır ve nokta kullanılmaz..
Demir / fe
Nikel / ni
Karbon / h
Lityum / li
Flor / f
Altın / au
Argon / ar
Kükür / s
Kalsiyum / ca
Kükürt / s
7- Ölçü birimlerinin kısaltmaları da küçük harflerle yapılır.
Kilometre / km
Kilogram / kg
Litre / lt
Milimetre / mm
Metre / m
Gram / gr
Santimetre / cm
8- Adreslerin kısaltması büyük harfle yazılır ve sonuna nokta konur.
Reşadiye Mah.
Yunus Emre Cad.
Menekşe Apt.
Uzun Hafız Sok.
9- Meslek kısaltmalarının sonuna nokta konur. İlk harf büyük yazılmalıdır.
Doktor / Dr.
Profesör / Prof.
Avukat / Av.
Öğretmen / Öğr.
Mühendis / Müh.
Psikolog / Psk.
10- Akademik unvanların baş harfleri büyük yazılır. Her kısaltmanın sonuna nokta konmalıdır.
Araştırma Görevlisi / Arş. Gör.
Yardımcı Doçent / Yrd. Doç
Ordinaryüs Profesör / Ord. Prof. Dr.
Öğretim Üyesi / Öğr. Ü.
Okutman / Okt.
11- Şehir isimlerinin kısaltmasında ilk harf büyük yazılır. Sonuna nokta konması gerekir.
İstanbul / İst.
Eskişehir / Es.
Hatay / Hat.
Edirne / Ed.
Bursa / Brs.
Kastamonu / Ks.
İzmir / İz.
Tekirdağ / Tk.
Trabzon / Tr.
Zonguldak / Zn.
Adana / Ada.
Ankara / Ank.
Antalya / Ant.
Bingöl / Bn.
Diyarbakır / Dy.
Erzurum / Ezm.
Isparta / Isp.
12- Askeri kurumların kısaltmalarında ilk harfler büyük yazılır. Her kısaltmanın sonuna nokta konur.
Deniz Kuvvetleri / Dz. Kuv.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı / Hv. Kuv. K.
Not: Bazı kurumların tüm harfleri büyük yazılır.
Ordu Yardımlaşma Komutanlığı / OYAK
Harp Akademisi / HA.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle