7. Sınıf Türkçe Kısaltmaların Yazımı konu anlatımı

Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu kuruldu. Birçok konuda çalışmalar yapan kurum yazım kuralları ile birlikte kısaltmalar dizini oluşturdu. Türkçede tüm kısaltmalar bu dizine göre yapılmaktadır.

Kısaltmaların Yazımı

1- Unvan ve rütbe belirten cins isimlerin ilk harfi büyük yazılır:

Askeri İnzibat / As. İz.

Astsubay / Astsb.

Albay / Alb.

General / Gen.

Başçavuş / Bçvş.

Binbaşı / Bnb.

Koramiral / Kora.

Onbaşı / Onb.

Subay / Sb.

Teğmen / Tğm.

Yüzbaşı / Yzb.

Yedek Subay / Yd. Sb.

Üsteğmen / Ütğm.

2- Cins isimlerin kısaltmaların bütün harfleri küçük yazılır.

Bakınız / bkz.

Çevirmenin Notu / çn.

Ve benzeri / vb.

Edebiyat / ed.

Bölüm / bl.

Hakkında / hak.

Kitap / k.

Karşılaştırınız / krş.

Tercüme - Tercüme Eden / trc.

Milattan Önce / m. ö.

Milattan Sonra / m. s.

Madde / md.

Derleyen / der.

Adı Geçen Eser / age.

Ve diğerleri / v. dğr.

Satır / str.

Sayfa / s.

Televizyon / tv.

3- Cins isimlere ek getirildiğinde, ekler kesme işareti ile ayrılmaz.

Çevirmen / çvr. / Çevirmene / çvr.e

Sıfat / sf. / Sıfatlar / sf.lar

4- Ülke isimlerinin kısaltmalarında her harf büyük yazılır. Kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Amerika Birleşik Devletleri / ABD

Almanya / ALM

Fransa / FR

Brezilya / BR

Not: Sadece Türkiye Cumhuriyeti (TC.) ve Türkçe (T.) kelimelerinin kısaltması yapılırken nokta kullanılır.

5- Kuruluş isimlerinin kısaltması da ülke isimleri gibi yapılır. Her kelimenin baş harfi alınır ve her harf büyük yazılır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi / TBMM

Avrupa Ekonomik Topluluğu / AET

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / AFAD

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi / AİHM

Acele Posta Servisi / APS

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / ÇSGB

Dünya Ticaret Örgütü / DTÖ

Emniyet Genel Müdürlüğü / EGM

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü / GSGM

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu / MKE

On Dokuz Mayıs Üniversitesi / OMÜ

Jandarma Genel Komutanlığı / JGK

6- Elementlerin kısaltmaları küçük harfle yazılır ve nokta kullanılmaz..

Demir / fe

Nikel / ni

Karbon / h

Lityum / li

Flor / f

Altın / au

Argon / ar

Kükür / s

Kalsiyum / ca

Kükürt / s

7- Ölçü birimlerinin kısaltmaları da küçük harflerle yapılır.

Kilometre / km

Kilogram / kg

Litre / lt

Milimetre / mm

Metre / m

Gram / gr

Santimetre / cm

8- Adreslerin kısaltması büyük harfle yazılır ve sonuna nokta konur.

Reşadiye Mah.

Yunus Emre Cad.

Menekşe Apt.

Uzun Hafız Sok.

9- Meslek kısaltmalarının sonuna nokta konur. İlk harf büyük yazılmalıdır.

Doktor / Dr.

Profesör / Prof.

Avukat / Av.

Öğretmen / Öğr.

Mühendis / Müh.

Psikolog / Psk.

10- Akademik unvanların baş harfleri büyük yazılır. Her kısaltmanın sonuna nokta konmalıdır.

Araştırma Görevlisi / Arş. Gör.

Yardımcı Doçent / Yrd. Doç

Ordinaryüs Profesör / Ord. Prof. Dr.

Öğretim Üyesi / Öğr. Ü.

Okutman / Okt.

11- Şehir isimlerinin kısaltmasında ilk harf büyük yazılır. Sonuna nokta konması gerekir.

İstanbul / İst.

Eskişehir / Es.

Hatay / Hat.

Edirne / Ed.

Bursa / Brs.

Kastamonu / Ks.

İzmir / İz.

Tekirdağ / Tk.

Trabzon / Tr.

Zonguldak / Zn.

Adana / Ada.

Ankara / Ank.

Antalya / Ant.

Bingöl / Bn.

Diyarbakır / Dy.

Erzurum / Ezm.

Isparta / Isp.

12- Askeri kurumların kısaltmalarında ilk harfler büyük yazılır. Her kısaltmanın sonuna nokta konur.

Deniz Kuvvetleri / Dz. Kuv.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı / Hv. Kuv. K.

Not: Bazı kurumların tüm harfleri büyük yazılır.

Ordu Yardımlaşma Komutanlığı / OYAK

Harp Akademisi / HA.