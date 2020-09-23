7. Sınıf Türkçe Karşılaştırma Cümleleri konu anlatımı

Karşılaştırma cümleleri 7. sınıflar için Türkçe dersinde öğretilen bir konudur. Her gencin öğrenmesi gereken bir konudur.

Karşılaştırma Cümleleri Ne İşe Yarar?

Karşılaştırma cümleleri iki veya daha fazla nesne arasındaki benzerlik ve farklılıkları göstermek için kullanılır. Karşılaştırma cümleleri sayesinde varlıklar arasındaki eşitlik, üstünlük, benzerlik, zayıflık ve üstünlük durumları belirlenebilir.

Karşılaştırma cümlelerinde hangi yönlerin karşılaştırıldığına dikkat edilmelidir. Karşılaştırma yalnızca farklılıkları değil, benzerlikleri de gösterir. Bu sebeple karşılaştırma yapılan cümlede benzer yönlerin mi farklı yönlerin mi karşılaştırıldığına dikkat edilmelidir.

Örnek:

Arkadaki su diğerlerinden daha berrak.

Karşılaştırılan varlık: Su.

Hangi yönden karşılaştırılmıştır? Berrak olması.

Karşılaştırılan durum: Farklılık

Kırmızı kalemini beyaz kaleminden daha çok seviyordu.

Karşılaştırılan varlık: Kalem.

Hangi yönden karşılaştırılmıştır? Sevgi.

Karşılaştırılan durum: Benzerlik.

Senin kadar cimri bir insan görmedim.

Karşılaştırılan varlık: İnsan.

Hangi yönden karşılaştırılmıştır? Cimrilik.

Karşılaştırılan durum: Farklılık.

Karşılaştırma Hangi Sözcükler ile Yapılır?

Karşılaştırma yaparken bazı edat ve zarflardan yardım alınır. Edat ve zarf kullanılmayan durumlarda sözcük sonundaki ekleri kullanılır. Bu zarf ve eklerin kullanıldığı cümleler karşılaştırma cümleleridir.

Karşılaştırma yaparken "daha, gibi, en, kadar, çok, fazla" kelimeleri kullanılır. Sözcük kullanımı olmadan karşılaştırma yapılırken "-den/-dan, -ki, -kinden" ekleri kullanılır. Cümlelere göre hangi sözcük ve eklerin kullanılacağı değişiklik gösterir.

Örnek:

Gördüğüm en güzel tavşandı. (En kelimesi ile karşılaştırma yapılmıştır.)

O da en az benim kadar güzel. (Kadar kelimesi ile karşılaştırma yapılmıştır.)

Kaya gibi sert bu yatak. (Gibi kelimesi ile karşılaştırma yapılmıştır.)

Onun hediyesinden daha güzel olmuş. (Daha kelimesi ile karşılaştırma yapılmıştır.)

Yazdığı kitaplardan çok şiirleri ile gönülleri fethetmişti. (-dan eki ile karşılaştırma yapılmıştır.)

Karşılaştırma Cümleleri ile İlgili Soru Kalıpları Nelerdir?

Sınavlara hazırlanmak amacıyla çözülen testlerde mutlaka karşılaştırma cümleleri ile ilgili sorular bulunur. Bu sorular karşılaştırma cümleleri hakkında öğrencinin bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Çok kullanılan soru kalıpları aşağıda verilmiştir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi karşılaştırma içerir?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma içeren kelime yoktur?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma farklı bir biçimde yapılmıştır?

Yukarıdaki paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma faklı yönden yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılan özellik diğerlerinden farklıdır?

Yukarıda verilen iki varlık hangi yönleriyle karşılaştırılmıştır?

Numaralandırılan cümlelerden hangisi bir karşılaştırma cümlesidir?

Verilen paragrafta hangi düşünceyi geliştirme yolu kullanılmıştır?

Karşılaştırma Cümleleri Konusunu Pekiştirmek için Neler Yapılmalıdır?

Bir dersi veya konuyu öğrenmenin en güzel yolu tekrar etmektir. Eksik olan konular tekrar edilmelidir. Gerektiği durumlarda konu anlatımına tekrar çalışılmalıdır. Yine öğrenmekte zorluk çeken öğrenciler öğretmenlerinden destek alabilirler.

Bir konuyu ezberlemek yerine o konunun mantığını anlamak gerekir. Karşılaştırma cümlelerinde kullanılan sözcük ve ekleri ezberlemek yanlıştır. Karşılaştırma yapılırken kullanılan sözcük ve kelimeleri cümle içinde bulmak gerekir.

Bol bol soru çözerek yanlış sayısını azaltmak mümkündür. Karşılaştırma cümleleri ile ilgili farklı tarzdaki soruları çözmek konuyu daha iyi kavramayı sağlayacaktır. Çözülemeyen sorular arkadaşlara ve öğretmenlere sorularak çözülmelidir. Doğru cevabın öğrenilmediği sorular konunun pekiştirilmesini zorlar.

Karşılaştırma cümleleri pek çok konunun içinde yer alır. Bu sebeple liselere geçiş ve üniversiteye geçiş sınavlarında öğrencilerin karşısına çıkar. KPSS gibi sınavlarda da farklı konuların içinde karşılaştırma cümleleri sorulabilir. Karşılaştırma cümleleri öğrenciler tarafından öğrenilmesi gereken önemli bir konudur. Soru çözümü ve bol tekrar ile pekiştirilmelidir.